5 atitudes misóginas que passam despercebidas no dia a dia

Especialista explica como essas situações atrapalham o desenvolvimento e o papel da mulher na sociedade

Misoginia atrapalha o desenvolvimento da mulher Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

No dia 8 de março, é celebrado o “Dia Internacional da Mulher”. Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1975, a data é um símbolo das conquistas e lutas de milhares de mulheres pela efetiva ação de seus direitos, além da repressão do machismo e da desigualdade salarial.

No entanto, apesar do significado e da simbologia dessa data, as inúmeras situações sociais noticiadas todos os dias com relação às mulheres denotam o longo caminho que ainda deve ser percorrido para que o o machismo enraizado na sociedade seja combatido.

O que significa misoginia?

Nessa luta por equidade, um termo em especial tem sido bastante falado na mídia: misoginia. De origem grega, significa, basicamente, o ódio às mulheres, a agressão, a violência sexual, a objetificação de corpos femininos, a depreciação e o feminicídio.

Segundo a advogada Andrea Peres, especialista em Direitos das Mulheres, Violência Doméstica e Crimes contra a Mulher, estudos mostram que a misoginia atrapalha o desenvolvimento da mulher como ser individual.

“A prática é mais comum do que você imagina e é reproduzida por todos os tipos de pessoas, até as que possuem grande influência na sociedade ou na vida das mulheres, como esposo, irmão, tio e pai; infelizmente, as mulheres não estão isentas de reproduzirem falas misóginas. Se você se sentir humilhada ou desvalorizada apenas por ser mulher, atente-se e não permita”, alerta a profissional.

A seguir, Andrea Peres lista 5 exemplos de situações misóginas pelas quais as mulheres passam no dia a dia e não percebem. Veja!

1. Culpar a mulher por um erro do homem

Este comportamento é muito comum, principalmente, dentro de relacionamentos heteroafetivos. É um caso claro de misoginia culpar a mulher por um erro ou comportamento produzido pelo indivíduo masculino. As frases “você está louca”, “eu fiz por sua culpa” ou “isso é coisa da sua cabeça” são alguns exemplos de falas misóginas.

“Somos seres humanos com vivências individuais, ou seja, somos responsáveis por tudo que falamos ou fazemos. É inaceitável que as mulheres carreguem a culpa de comportamentos executados por outras pessoas”, cita Andrea Peres.

2. Acreditar que as mulheres foram feitas para servir aos homens

Geralmente, comentários desse tipo são reproduzidos por religiosos, pois, por vezes, os livros religiosos são interpretados de forma machista, sexista e misógina. As mulheres são pessoas livres e com vontades próprias; não nasceram para satisfazer as vontades de outros indivíduos.

Mulheres, geralmente, são julgadas por frases que são consideradas normais quando ditas por homens (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

3. Definir como arrogância quando elas expressam suas opiniões

Você já foi interpretada de forma equivocada e rotulada de “mandona” ou “arrogante” por apenas dizer o que pensa? Andrea Peres lembra que certas frases ditas pelas mulheres são julgadas como “falta de educação”, mas, quando saem da boca de um homem, ecoam como uma linda frase suave. Isso também é considerando um ato de misoginia.

4. Incriminar o ato de amamentar em público

Os corpos femininos são vistos por pessoas com comportamento misógino apenas como objetos de prazer e, em algumas vezes, descartáveis. Para um misógino, amamentar em público é algo depravador, e a menstruação, que deveria ser vista como algo natural, torna-se “nojento”. Isso porque, por muitos anos, a naturalidade da mulher foi julgada e condenada pela sociedade.

5. Rotular as mulheres como incapazes

Esse é, certamente, um comportamento misógino. Dois indivíduos têm as mesmas experiências e conhecimentos, porém o indivíduo do gênero masculino acaba levando vantagem apenas pelo fato de ser homem. Infelizmente, muitas mulheres ainda enfrentam esse comportamento diariamente. Um claro exemplo disso é a diferença salarial entre homem e mulher.

Conforme um levantamento da consultoria IDados, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), as mulheres ganham em média 20% menos que os homens. Isso mesmo em situações de nível escolar, idade e setor de atividade semelhantes, o que denota os problemas estruturais da sociedade.

Por Lilian Christine