5 atividades físicas para os dias quentes

Veja quais são os exercícios ideais para praticar nesta época do ano

Algumas atividades físicas podem ser praticadas ao ar livre Imagem: BalanceFormCreative | Shutterstock

Os dias de calor podem ser ótimos para atividades ao ar livre e, mesmo que você goste de frequentar a academia, aproveitar o período para conhecer novos lugares e pessoas não é nada mal. Isso porque essa é uma excelente alternativa para tornar a rotina mais dinâmica e incentivar a prática de esportes, já que durante as altas temperaturas a disposição para os exercícios tende a diminuir.

Tendo isso em mente, selecionamos 5 atividades físicas para você fazer nos dias quentes e manter o corpo em forma. Confira!

1. Natação

Tratando-se de uma atividade praticada na água, a natação não poderia ficar de fora dessa lista. Esse esporte proporciona o resfriamento natural do corpo devido à água. Além disso, é uma forma eficaz de trabalhar vários grupos musculares, promovendo condicionamento físico, como explica a personal trainer Mariana Onis: “A prática regular do nado estimula o fortalecimento dos músculos e coloca um fim no excesso de peso”.

2. Beach tennis

Por ser uma atividade divertida, e permitir aos praticantes aproveitarem uma atmosfera descontraída, o beach tennis superou as linhas litorâneas e tornou-se popular em diversos locais. Geralmente praticado em quadras de areia, o exercício é conhecido por desenvolver habilidades técnicas de coordenação, uma vez que a movimentação rápida na areia combina com diversos tipos de golpes.

Além disso, por promover o contato com a natureza, a prática também é uma ótima maneira de melhorar o bem-estar emocional. “A combinação de exercício ao ar livre e relaxamento torna esse esporte uma terapia natural para o estresse […] e a simplicidade dos equipamentos faz dele um esporte inclusivo”, diz Alan Berlin, especialista e fundador da Total Beach Tennis.

Andar de bicicleta é uma atividade dinâmica e mais prazerosa quando praticada ao ar livre Imagem: Ground Picture | Shutterstock

3. Ciclismo

Se você frequenta a academia, em algum momento do seu dia terá que fazer o cardio, já que a atividade é um complemento ao treino e aumenta a resistência física. Por isso, uma dica válida é tornar esse momento mais prazeroso e pedalar na rua ao invés das bicicletas egocêntricas. Claro, sempre adotando medidas de segurança. “[…] Vale lembrar a importância de usar sempre o protetor solar, beber muita água e não usar fones de ouvido, caso vá pedalar na rua, pois tira a atenção e pode causar acidentes”, orienta a personal trainer Iva Bittencourt.

4. Caminhada

Considerada uma atividade acessível e de baixo impacto, a caminhada é a alternativa perfeita para quem deseja se exercitar ao ar livre e oferece vantagens diferentes da convencional esteira. Isso porque a variedade de terreno pode envolver mais grupos musculares, contribuindo para um treino mais variado, e as condições climáticas aumentam a resistência e adaptação do corpo.

“Ótima opção também para os sedentários ou para aqueles que adotam um ritmo mais leve, mas não abrem mão de praticar exercício. Caminhar aumenta o metabolismo do corpo e gera um elevado gasto calórico”, afirma o Dr. William Komatsu, fisiologista do exercício.

5. Vôlei

Praticado em quadras, na praia e até mesmo em praças, o vôlei é um esporte que permite desfrutar do clima e da luz natural, o que torna a atividade mais agradável. E, assim como o beach tennis, incentiva a interação social e o trabalho em equipe, o que oferece aos praticantes a oportunidade de desenvolver a saúde mental, além do físico, já que entre os benefícios da atividade está a redução da ansiedade e do estresse.