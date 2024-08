5 atletas brasileiros que já conquistaram ouro nas Paralimpíadas

Veja alguns dos grandes nomes responsáveis por levar o Brasil ao topo do pódio

Ricardo Costa é um dos destaques da modalidade salto em distância Imagem: Celso Pupo | Shutterstock

As Paralimpíadas de Paris 2024 prometem ser um espetáculo de garra e talento, e o Brasil, como sempre, está pronto para competir. Nesta quinta-feira, por exemplo, Gabrielzinho inaugurou o quadro de medalhas do país com um ouro nos 100m costas da classe S2 da natação.

Para continuar com essa boa energia, nada melhor do que recordar as incríveis vitórias dos nossos medalhistas ao longo da história. Por isso, conheça 5 atletas brasileiros que já ganharam ouro nas Paralimpíadas e que elevam nossas expectativas para as próximas conquistas!

1. Ricardo Costa | atletismo

Ricardo Costa de Oliveira, de 42 anos e natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é um atleta paralímpico brasileiro que conquistou a medalha de ouro no salto em distância T11 nas Paralimpíadas de Rio 2016. O competidor surpreendeu o mundo com um salto de 6,52 metros, estabelecendo um recorde e garantindo o ouro para o Brasil. Ele começou no atletismo após perder a visão devido a um acidente, e sua determinação e esforço constante o levaram ao topo do pódio.

2. Jovane Guissone | esgrima em cadeira de rodas

Jovane Guissone é um dos atletas brasileiros mais promissores nas competições de esgrima Imagem: Marco Ciccolella | Shutterstock

Jovane Guissone, de Barros Cassal, Rio Grande do Sul, hoje com 41 anos, fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro na esgrima em cadeira de rodas nas Paralimpíadas de Londres 2012. Competindo na categoria espada individual B, ele demonstrou grande habilidade e controle, superando todos os adversários para chegar ao lugar mais alto do pódio. Ele começou a praticar esgrima após sofrer uma lesão medular causada por um assalto em 2004. Sua dedicação ao esporte resultou em conquistas notáveis, que o consagram como um dos maiores nomes da esgrima paralímpica.

3. Ádria Santos | atletismo

Ádria Santos, nascida em Niterói, Rio de Janeiro, tem 50 anos. É a mulher brasileira com o maior número de medalhas em Jogos Paralímpicos, totalizando 13 medalhas, sendo quatro de ouro. Ela conquistou o ouro nos 100 metros rasos nas Paralimpíadas de Barcelona 1992, Sydney 2000 e Atenas 2004, além de vencer os 200 metros rasos em Sydney 2000. Ádria começou a competir em Seul 1988 e continuou até Pequim 2008, sempre se destacando como uma das principais velocistas de sua categoria.

4. Daniel Dias | natação

Daniel Dias é um dos grandes nomes da natação olímpica Imagem: A.RICARDO | Shutterstock

Daniel Dias, natural de Campinas, São Paulo, é, sem dúvida, o maior nome da natação paralímpica brasileira e um dos maiores atletas paralímpicos de todos os tempos. Atualmente com 36 anos e 14 medalhas de ouro em sua carreira, ele dominou as piscinas desde sua estreia nas Paralimpíadas de Pequim, em 2008. Nessa edição, ele conquistou quatro ouros, cinco pratas e um bronze, mostrando ao mundo seu talento e determinação.

Em Londres 2012, Daniel superou suas próprias marcas, vencendo todas as seis provas individuais que disputou e estabelecendo um recorde brasileiro de maior número de ouros conquistados em uma única edição das Paralimpíadas. No Rio 2016, ele continuou a brilhar, ganhando mais quatro ouros, totalizando 14 ouros paralímpicos em sua carreira até então. O atleta encerrou sua trajetória nas Paralimpíadas de Tóquio 2020; apesar de não ter conquistado o ouro, aumentou seu total de medalhas para 27, incluindo três bronzes.

5. Terezinha Guilhermina | atletismo

Uma das maiores velocistas paralímpicas brasileiras, Terezinha Guilhermina, de 45 anos e natural de Betim, Minas Gerais, ostenta três medalhas de ouro em sua carreira. Ela brilhou nas Paralimpíadas de Pequim 2008, nas quais conquistou o ouro nos 200 metros T11, e em Londres 2012, vencendo as provas de 100 metros e 200 metros T11. Além disso, Terezinha alcançou duas pratas e três bronzes, tornando-se uma das atletas mais bem-sucedidas do Brasil. Sua trajetória é marcada pela velocidade e determinação, se tornando uma referência no esporte.