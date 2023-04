5 batons que valorizam a boca e não saem de moda

Conheça as tonalidades que fazem sucesso e estão sempre em alta

O batom nude possibilita a montagem de vários looks e nunca sai de moda Imagem: CarlosDavid | Shutterstock

A boca é um elemento de destaque para o rosto e, se estiver com o batom certo, então, é garantia de sucesso! O segredo é escolher o tom e a textura que melhor se adaptam à cor da sua pele e ao efeito que você deseja atingir. “Se a intenção for aumentar os lábios, use um pouco de gloss no acabamento. Se quiser diminuir, opte por batons com textura matte e opacos”, explica a maquiadora Camila Adinolfi.

Para te ajudar na escolha, a profissional indica, a seguir, os cinco queridinhos que não podem faltar na sua nécessaire!

Batom laranja é opção para quem deseja uma cor vibrante

A cor cítrica pode parecer uma ideia impossível em um primeiro momento. Mas, como qualquer outra opção de batom, é questão de encontrar o tom certo para se sentir maravilhosa. Uma ótima ideia é o coral, que é um laranja mais clarinho e fácil de usar, considerado uma cor de transição para quem quer apostar em cores mais vibrantes, mas ainda não encontrou o vermelho ideal.

Vermelho combina com qualquer estação do ano

O tom é um clássico e torna a mulher mais poderosa. Combina com qualquer estação do ano e pode ser usado em qualquer hora do dia. Porém, na make, o ideal é fazer valer o famoso “boca tudo, olho nada” para não cair no exagero. O blush também deve ser mais discreto e apenas dar um ar saudável para o rosto.

Para o verão, opte por vermelho mais aberto, próximo do laranja. De modo geral, os tons mais fechados combinam mais com peles negras. Já os mais abertos servem para quem tem a pele branca ou rosada.

Batom uva deixa a produção mais ousada

O batom uva proporciona uma imagem mais ousada e confiante (Imagem: Stockshakir | Shutterstock)

A tonalidade é moderna, apesar de não ser uma novidade. Garante à mulher uma boa dose de confiança e torna a produção mais ousada. Combina com todos os tons de pele. Assim como o vermelho, o batom uva pede uma make mais natural. Portanto, aqui vale a máxima de “menos é mais”: blush e máscara para cílios já são suficientes.

Um bom truque na hora de aplicar esta cor de batom: “contorne os lábios antes de preencher a parte interna com o batom”, explica Camila. Reserve os tons mais escuros para a noite e os mais claros para o dia.

Nude ajuda a destacar outros detalhes da maquiagem

O tom se adequa perfeitamente a quem quer caprichar mais no visual dos olhos, destacar outros detalhes da maquiagem ou simplesmente busca um efeito mais natural. Combina com todos os estilos e cores de pele, porém pede cautela na hora de escolher os tons, que vão do pêssego ao marrom. Opte por um que dê contraste com a pele, para não ficar muito pálida. Pode ser usado em qualquer ocasião e hora do dia.

Batom rosa é fácil de combinar

O cor-de-rosa possibilita a montagem de vários looks, desde que se saiba equilibrar com outros itens do visual. E a cor nunca sai de moda, justamente porque é fácil de combinar. Os tons pastel, como os que se assemelham ao lilás, ficam melhores em quem tem a pele branca. Já os mais fortes, puxados para o roxo ou para o pink, são perfeitos para as negras.

Truque para o batom durar mais!

“Passe um pouco de base ou corretivo nos lábios antes de aplicar a cor e, depois, quando for aplicar o pó compacto no rosto, faça o mesmo nos lábios. Finalize com o batom”, ensina Camila. Outro aliado na durabilidade da cor é o uso do lápis labial, mas ele precisa ser da cor exata do batom.