5 benefícios da couve para a saúde e como consumi-la

Veja como este vegetal, rico em nutrientes, favorece o bom funcionamento do organismo

A couve é um alimento versátil e rico em nutrientes Imagem: markara | Shutterstock) </p>

A couve, verdura de folhas verde-escuras comum na culinária brasileira, é um alimento rico em nutrientes e repleto de benefícios para a saúde, especialmente para o bom funcionamento do intestino e o fortalecimento do sistema imunológico.

“A couve é um alimento acessível e versátil, que pode ser incluído em diversas preparações, como saladas, sopas, sucos e refogados. O consumo regular de couve, aliado a uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis, é uma estratégia importante para manter a saúde intestinal, fortalecer o sistema imunológico e prevenir diversas doenças”, afirma Alessandro Mascarenhas, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

A seguir, o profissional destaca outras vantagens do consumo deste vegetal para a saúde. Confira!

1. Favorece o trânsito intestinal

A couve é rica em fibras, um nutriente essencial para a saúde intestinal. Isso porque elas auxiliam na formação do bolo fecal e estimulam os movimentos do intestino, facilitando a eliminação das fezes e prevenindo a constipação.

2. Contribui para a imunidade

O intestino é considerado o primeiro mecanismo de defesa do organismo. Quando a flora intestinal está equilibrada e o intestino funciona adequadamente, o corpo todo se beneficia. Além disso, a couve é fonte de antioxidantes, como a vitamina C, que combatem os radicais livres, moléculas instáveis que podem danificar as células do corpo e contribuir para o desenvolvimento de doenças.

3. Ajuda a prevenir a anemia

A couve é rica em ferro, cálcio, vitamina C, vitamina K e ácido fólico, nutrientes importantes para a produção e fortificação das células sanguíneas, ajudando na prevenção da anemia.

A couve contribui para o fortalecimento da flora intestinal Imagem: New Africa | Shutterstock

4. Fortalecimento da flora intestinal

A couve fornece nutrientes que ajudam a fortalecer a flora intestinal, conjunto de bactérias benéficas que habitam o intestino e desempenham papel fundamental na digestão, absorção de nutrientes e proteção contra microrganismos patogênicos.

5. Ajuda no controle do colesterol

As fibras presentes na couve auxiliam na redução da absorção de gorduras, contribuindo para o controle dos níveis de colesterol no sangue.

Formas de incluir a couve na dieta

Abaixo, Alessandro Mascarenhas lista algumas sugestões de consumo da couve. Veja:

Couve refogada: a forma mais tradicional de consumo, refogada com alho e azeite;

a forma mais tradicional de consumo, refogada com alho e azeite; Sopa de couve : nutritiva e reconfortante, combinada com outros vegetais e carnes;

: nutritiva e reconfortante, combinada com outros vegetais e carnes; Suco de couve: refrescante e desintoxicante, geralmente combinado com frutas como laranja e limão;

refrescante e desintoxicante, geralmente combinado com frutas como laranja e limão; Salada de couve: crocante e saborosa, com diferentes acompanhamentos e molhos;

crocante e saborosa, com diferentes acompanhamentos e molhos; Chips de couve: uma opção saudável e crocante para petiscar.

Por Nicholas Montini Pereira