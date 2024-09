5 benefícios da erva zimbro para a saúde e como usá-la

Essa planta ajuda a melhorar a saúde digestiva e a aliviar os sintomas de estresse

As bagas da erva de zimbro têm diversas propridades medicinais Imagem: Adam Radosavljevi | Shutterstock

A erva de zimbro (Juniperus communis) é uma das espécies mais conhecidas da família das coníferas, encontrando-se em diversas regiões do hemisfério norte. Suas bagas são valorizadas por suas propriedades aromáticas e medicinais. Reconhecida por seus benefícios para a saúde digestiva, o zimbro também possui um óleo essencial que pode auxiliar no alívio de sintomas de estresse e ansiedade. A seguir, confira outros benefícios da planta.

1. Auxilia o sistema imunológico

Os compostos bioativos presentes nas bagas de zimbro, como flavonoides e óleos essenciais, ajudam a aumentar a atividade das células imunológicas, como os linfócitos e macrófagos, fundamentais na defesa do organismo contra patógenos. Além disso, o zimbro tem propriedades antibacterianas e antivirais, que auxiliam na prevenção e no combate a infecções.

Conforme a farmacêutica Paula Molari Abdo, o sistema imunológico é composto por uma série de células que mantêm a defesa do corpo, protegendo o organismo contra doenças e infecções causadas por agentes externos como bactérias, vírus e parasitas. Quando a imunidade está baixa, o corpo encontra dificuldade para se proteger, deixando o organismo mais exposto às chamadas doenças oportunistas.

2. Promove a saúde digestiva

O zimbro possui propriedades carminativas que oferecem um suporte significativo ao sistema digestivo. Ele pode ajudar a estimular a produção de enzimas digestivas e a aliviar distúrbios gastrointestinais, como inchaço e gases. Além disso, essas propriedades carminativas contribuem para o relaxamento dos músculos do trato digestivo, facilitando a digestão e promovendo maior conforto após as refeições.

“Uma alimentação equilibrada ajuda a preservar as funções do intestino e manter a flora intestinal, que é tão importante para o funcionamento do nosso organismo como um todo e essencial para prevenir uma série de doenças, como a obesidade”, afirma a médica pós-graduada em Nutrologia Patrícia Santiago.

3. Ação antioxidante

As bagas de zimbro são uma excelente fonte de antioxidantes, incluindo flavonoides e vitamina C, que desempenham um papel fundamental na proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres. Além disso, os antioxidantes ajudam a proteger a pelo do envelhecimento precoce

4. Antisséptico natural

O zimbro possui propriedades antissépticas, tornando-o eficaz na limpeza de feridas e na prevenção de infecções. Seus compostos ativos, como pineno e sabineno, têm a capacidade de combater bactérias e outros microrganismos que podem causar infecções. Além disso, suas propriedades anti-inflamatórias ajudam a reduzir o inchaço e a dor, acelerando o processo de recuperação da pele.

O óleo essencial de zimbro ajuda a relaxar e aliviar os sintomas de estresse Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock

5. Auxilia a saúde mental

O óleo essencial de zimbro é muito valorizado na aromaterapia por suas qualidades relaxantes, ajudando a reduzir sintomas da ansiedade e aliviar o estresse. Seu aroma tem um efeito tranquilizante no sistema nervoso, ajudando a equilibrar as emoções e diminuir a tensão mental. Ao inalar o aroma, esses compostos podem reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, promovendo uma sensação de calma e bem-estar.

Como usar o zimbro?

Chá de zimbro : adicione 1 a 2 colheres de chá de bagas de zimbro esmagadas em uma xícara de água fervente. Deixe em infusão por 10 minutos e coe. Beba até duas vezes ao dia.

: adicione 1 a 2 colheres de chá de bagas de zimbro esmagadas em uma xícara de água fervente. Deixe em infusão por 10 minutos e coe. Beba até duas vezes ao dia. Óleo essencial : use algumas gotas em um difusor para aromaterapia ou dilua em um óleo carreador (como óleo de coco) e aplique na pele para aliviar dores musculares e articulares.

: use algumas gotas em um difusor para aromaterapia ou dilua em um óleo carreador (como óleo de coco) e aplique na pele para aliviar dores musculares e articulares. Tempero : as bagas de zimbro são usadas para temperar carnes, devido ao seu sabor único e aroma refrescante.

: as bagas de zimbro são usadas para temperar carnes, devido ao seu sabor único e aroma refrescante. Banho relaxante: adicione algumas gotas de óleo essencial de zimbro na água do banho para relaxamento e alívio de dores musculares.

Uso de ervas com segurança

O zimbro deve ser utilizado com moderação, dessa forma, é recomendável consultar um médico antes de iniciar o uso da erva medicinal. Isso é especialmente importante em casos de gravidez, amamentação, ou se você tiver condições de saúde preexistentes, como problemas renais, pressão alta ou diabetes. A orientação profissional garantirá que o uso do zimbro seja seguro e apropriado para suas necessidades individuais, evitando possíveis interações medicamentosas ou efeitos adversos.

“É importante ter em mente que cada pessoa é única e que as reações individuais podem variar. O recomendado é o consumo moderado para a maioria das ervas. É preciso não exagerar na quantidade, pois algumas substâncias presentes nas plantas podem ter efeitos colaterais em grandes quantidades”, afirma Ariane Braz A. C. Brasil, nutricionista do Hospital Edmundo Vasconcelos.