5 benefícios da planta guaraná para a saúde e como usá-la

Originária da Amazônia, ela tem propriedades energéticas e terapêuticas que favorecem a saúde geral

O guaraná tem propriedades que favorecem a saúde geral do corpo Imagem: JustLary | Shutterstock

Originário da Amazônia, o guaraná (Paullinia cupana) é uma planta amplamente valorizada por suas propriedades energéticas e terapêuticas. Tradicionalmente utilizado na fabricação de refrigerantes e sucos, ele é conhecido por ser rico em nutrientes como cafeína, taninos, saponinas e antioxidantes, que promovem a saúde geral do organismo, destacando-se por reduzir a fadiga e aumentar a disposição. No entanto, seus benefícios vão muito além.

A seguir, descubra outros 5 benefícios do guaraná para o corpo e maneiras de incluí-lo no dia a dia!

1. Ajuda a emagrecer

Por conter cafeína, o guaraná possui ação termogênica, o que significa que ele ajuda a acelerar o metabolismo e a estimular o gasto energético do organismo. Esse efeito faz com que o corpo aumente a queima de gorduras, contribuindo para a perda de peso e o controle do índice de massa corporal (IMC). No entanto, para que os resultados sejam efetivos e saudáveis, é essencial associar o consumo do guaraná a uma dieta equilibrada e à prática regular de exercícios físicos.

2. Previne doenças cardiovasculares

A pesquisa “Bioacessibilidade, biodisponibilidade e atividade antioxidante de compostos fenólicos do Guaraná (Paullinia cupana) in vitro e in vivo”, realizada por pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), revelou que o guaraná tem um alto potencial na prevenção de doenças cardiovasculares.

De acordo com o estudo, as catequinas (fitonutriente com ação antioxidante) presentes no guaraná, quando devidamente absorvidas, reduzem o estresse oxidativo no organismo, fator associado ao surgimento de doenças neurodegenerativas e cardiovasculares. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores realizaram testes durante um mês com voluntários saudáveis, mas com sobrepeso e risco cardiovascular.

O experimento foi dividido em duas etapas: nos primeiros 15 dias, os participantes seguiram uma dieta controlada sem consumir guaraná; nos 15 dias seguintes, ingeriram diariamente 3 g de guaraná em pó dissolvidos em 300 ml de água, em jejum. Os resultados entusiasmaram os cientistas, mostrando que a concentração e a biodiversidade das catequinas no guaraná são iguais ou até superiores às encontradas em alimentos como chá verde, cacau e chocolate.

3. Auxilia contra o envelhecimento precoce

As catequinas, combinadas com taninos (polifenóis com ação antioxidante), também ajudam a combater os radicais livres, que são os principais responsáveis pelo envelhecimento precoce das células. Esses compostos, como dito anteriormente, atuam reduzindo o estresse oxidativo no organismo, prevenindo danos às células da pele, dos órgãos e dos tecidos. Além disso, os antioxidantes presentes no guaraná estimulam a renovação celular e favorecem a produção de colágeno, substância essencial para manter a firmeza, elasticidade e saúde da pele.

O guaraná tem a capacidade de inibir enzimas que podem levar a hipoglicemia Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock

4. Controle da glicose no sangue

Um estudo conduzido pelo Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP, publicado no artigo de revisão Guarana as a Source of Bioactive Compounds, revelou que o guaraná tem a capacidade de inibir as atividades das enzimas α-glicosidase e α-amilase, responsáveis pelo controle dos níveis de glicose no sangue. Todavia, em pessoas com diabetes, essas enzimas podem levar a episódios de hipoglicemia.

O potencial foi descoberto nos compostos fenólicos provenientes do guaraná e o estudo foi realizado em laboratório, sem a intervenção de sistemas vivos. A categorização do bioativos do guaraná já é reconhecida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e levou a agência a incluir o fruto na lista de ingredientes autorizados para uso em suplementos alimentares como fonte de substância bioativa. Contudo, é importante lembrar que o uso do guaraná não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

5. Melhora a concentração

Além de ajudar no emagrecimento, a cafeína presente no guaraná bloqueia a ação da adenosina, uma substância que induz o cansaço, promovendo um estado de alerta e foco mental. A planta também contém teobromina e teofilina, compostos bioativos que atuam nas áreas do cérebro relacionadas com a atenção e o foco.

Além disso, segundo o estudo “Effects of the consumption of guarana on human health: A narrative review“, publicado no Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, o consumo variado de 30 mg até 500 mg de guaraná por dia mostra-se eficaz na redução de declínio mental.

Como utilizar a planta guaraná

O guaraná em pó é a forma mais comum de consumo e pode ser diluído em água, sucos, leite ou vitaminas. Porém, a planta também é utilizada das seguintes formas: cápsulas, para quem busca praticidade no dia a dia; xaropes, muito usados na preparação de bebidas energéticas; e extratos líquidos, que podem ser adicionados a chás ou outras receitas.

Cuidados importantes

Apesar dos inúmeros benefícios associados à planta guaraná, é importante usá-la com cautela. O consumo excessivo ou inadequado pode causar efeitos indesejados, especialmente em pessoas com condições de saúde específicas ou que fazem uso de medicamentos. Além disso, ela não deve ser utilizada como substituto para orientações médicas ou tratamentos prescritos. Sempre consulte um profissional de saúde antes de incorporar plantas medicinais à sua rotina, garantindo o uso seguro e eficaz.