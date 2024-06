5 benefícios da quiropraxia para a saúde do corpo

Especialista explica como essa técnica pode ajudar a reduzir dores e melhorar a mobilidade da coluna e articulações

A quiropraxia pode ajudar a melhorar dores na coluna e articulares Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

A quiropraxia é uma abordagem terapêutica baseada na ideia de que o alinhamento adequado da coluna vertebral e das articulações pode influenciar significativamente a saúde geral do corpo. Para isso, os quiropraxistas utilizam uma série de técnicas manuais, como ajustes e manipulações, para corrigir desalinhamentos, aliviar a dor, melhorar a mobilidade e restaurar a função normal do sistema nervoso.

De acordo com o fisioterapeuta e especialista em quiropraxia José Ordenes, a técnica é segura e ajuda a melhorar bastante tanto as dores, quanto a mobilidade do paciente. “A quiropraxia reúne diversas técnicas de manipulação das articulações para melhorar a dor e a mobilidade tanto da coluna como das articulações de membros de uma forma altamente eficaz”, explica.

Abaixo, José Ordenes explica um pouco mais sobre a técnica. Confira!

1. Em alguns casos, a quiropraxia pode tirar o medo de se movimentar

Ao contrário de outras técnicas que tratam apenas os sintomas da dor para aliviá-los, em vários casos, a quiropraxia age diretamente na articulação vertebral, o que permite ao paciente perder o medo de se movimentar ao perceber que a sua coluna consegue ter movimentos sem dor.

2. É uma técnica segura

Muitas pessoas se assustam com os estalos da técnica, mas a quiropraxia é absolutamente segura e eficaz quando aplicada por um profissional qualificado. Você não precisa se preocupar com dor ou complicações em relação à prática.

A quiropraxia pode ajudar na prevenção de problemas articulares Imagem: koumaru | Shutterstock

3. Quiropraxia pode ser preventiva

A quiropraxia não é uma técnica usada apenas para remediar sintomas de problemas já existentes, ela também uma importante aliada na prevenção de muitas condições articulares, principalmente quando se trata de pessoas com maior risco, como atletas de alto impacto e pessoas com histórico familiar de problemas cervicais, por exemplo.

4. Melhora o desempenho nos esportes

Muitos atletas têm passado a procurar a quiropraxia para melhorar o seu desempenho nos esportes, por exemplo, beneficiando a mobilidade e flexibilidade, reduzindo dores e melhorando a função muscular.

5. Melhora o humor

A dor é um dos principais fatores causadores do estresse. Por isso, quando a técnica ajuda a amenizar as dores, é possível ter uma melhora no humor, estresse, relaxamento e qualidade de vida.

Por Tayanne Silva