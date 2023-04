Especialista explica como os aromas podem estimular os sentidos e as emoções das pessoas

Além da estética, fragrâncias de perfumes oferecem inúmeros benefícios Imagem: LightField Studios | Shutterstock

A história da perfumaria está ligada aos povos antigos, como o Egito, que utilizavam o aroma em comemorações e rituais religiosos aos deuses. Com o passar dos anos, a fragrância recebeu outros sentidos e passou a ser comercializada como item de beleza. No entanto, os perfumes são muito mais do que apenas uma fragrância agradável; eles têm o poder de afetar nossos sentidos e emoções de maneiras profundas e sutis.

Cada perfume possui uma combinação única de ingredientes que pode ter um impacto diferente em cada indivíduo, dependendo da sua sensibilidade olfativa e da sua história pessoal. Por isso, a seguir, a perfumista Poliana Palhano, gerente brasileira da perfumaria Fragrance de L’Opéra de Paris, lista 5 benefícios de utilizar perfume. Veja!

1. Estimula o bom humor

O perfume é conhecido por melhorar o humor e aumentar a confiança. Estudos mostram que os aromas podem afetar positivamente a saúde mental, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade e aumentando a sensação de felicidade. Além disso, o perfume pode ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que as pessoas se sintam mais atraentes e confiantes.

2. Ajuda a relaxar o corpo e a mente

Alguns perfumes têm propriedades relaxantes que podem ajudar a reduzir o estresse e promover o relaxamento. Por exemplo, os perfumes com notas de lavanda, camomila e jasmim são conhecidos por suas propriedades calmantes e relaxantes. Essas fragrâncias podem ajudar a aliviar a tensão e promover uma sensação de tranquilidade.

3. Melhora a concentração

O perfume também pode ajudar a melhorar a concentração e a memória. Estudos mostram que os aromas podem afetar positivamente o desempenho cognitivo, ajudando as pessoas a se concentrarem e lembrarem das coisas com mais facilidade. Perfumes com notas de alecrim, menta e limão são conhecidos por suas propriedades estimulantes que podem ajudar a melhorar a concentração.

Aroma dos perfumes aguçam os sentidos das pessoas (Imagem: SVEPET | Shutterstock)

4. Ativa o poder de atração

O perfume também pode ajudar a atrair outras pessoas. Isso ocorre porque os aromas têm um impacto poderoso sobre os sentidos e as emoções das pessoas. Perfumes com notas florais, como rosa e jasmim, são conhecidos por serem atraentes e românticos, enquanto os perfumes com notas de madeira e especiarias são mais masculinos e sedutores.

5. Auxilia na criação de uma identidade pessoal

Por fim, o perfume pode ajudar a criar uma identidade pessoal única. Cada pessoa tem sua própria preferência de fragrância, e a escolha do perfume pode refletir a personalidade, o humor e o estilo de vida de uma pessoa. Além disso, o perfume pode ajudar a criar memórias e associar uma pessoa a uma determinada fragrância, tornando-a inesquecível.

Por Rodrigo Almeida