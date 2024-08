5 benefícios do colágeno para a saúde

Descubra como essa proteína contribui de forma positiva para articulações, ossos, digestão e pele

O colágeno é fundamental para a saúde da pele, dos ossos, do cabelo e das unhas, sendo um aliado essencial para um envelhecimento saudável Imagem: Svittlana | Shutterstock

O colágeno é uma proteína estrutural que compõe grande parte dos tecidos do corpo humano, incluindo pele, ossos, tendões, cartilagens e ligamentos. Ele é essencial para a manutenção da firmeza e elasticidade da pele, bem como para a integridade e resistência das articulações e ossos. Além disso, auxilia na cicatrização de feridas e no fortalecimento das unhas e cabelos.

Apesar de muitas pessoas associarem o colágeno apenas a questões estéticas, ele é fundamental para o funcionamento de todo o corpo. Disponível em pó, cápsula ou alimentos, o colágeno se mostra essencial para um envelhecimento saudável.

“Hoje, nossa expectativa de vida é completamente diferente da de nossos pais e avós. Por isso, precisamos pensar no longo prazo em relação à nossa saúde. Temos que entender como cada etapa da nossa vida precisará de aliados, seja por meio da suplementação ou de uma alimentação mais equilibrada. Existem muitos produtos que podem contribuir para uma melhor qualidade de vida, e o colágeno entra nessa listagem”, explica Elaine Henzel, especialista em Nutrição Funcional e nutricionista da True Source.

Suplementação de colágeno

Conforme os dados das Tábuas da Mortalidade, desenvolvidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida para as pessoas que nascem no Brasil ficou em 75,5 anos. Viver mais precisa estar associado a ter uma vida melhor.

Com o tempo, a produção de colágeno do nosso organismo sofre uma queda gradual, tornando essencial buscar a ajuda de um profissional para entender como suplementar de maneira adequada, levando em conta as necessidades nutricionais de cada pessoa, para que todos os benefícios sejam absorvidos pelo organismo.

Contudo, não adianta apenas suplementar; é preciso associar isso a uma boa quantidade de horas de sono, ter uma alimentação equilibrada e manter uma rotina de atividades. Elaine Henzel alerta que nenhuma cápsula ou pó fará o milagre sozinho. “É um trabalho conjunto que depende de inúmeros fatores para ter resultado. Não adianta apenas incluir as vitaminas e os minerais na alimentação sem ter uma mudança no estilo de vida”, afirma a especialista.

O colágeno ajuda na saúde das articulações e pode melhorar a mobilidade, bem como reduzir dores na terceira idade Imagem: shurkin_son | Shutterstock

Vantagens do colágeno

O colágeno é uma proteína, e nosso organismo o produz muito bem até os 25 anos. A partir dessa idade, inicia-se a diminuição da produção. Por isso, são relevantes a suplementação e a avaliação de como aumentar a ingestão deste e de outros nutrientes, pensando na qualidade de vida.

Podemos distribuir a contribuição do colágeno no funcionamento do nosso corpo em cinco itens essenciais, que podem ser desdobrados em muitos mais, dependendo de cada caso. Por isso, Elaine Henzel mostra uma lista com os itens essenciais para você avaliar com um profissional de saúde como incluir o colágeno no dia a dia.

1. Articulações fortes e flexíveis

Quantas vezes você ouviu nos últimos meses alguém falando que quer envelhecer bem e ter uma boa mobilidade na terceira idade? Essa é uma pauta que surgiu a partir do que vivenciamos com nossos avós. Hoje, vemos, por exemplo, o reforço sobre a importância da massa muscular para manter a mobilidade, independentemente da idade.

O colágeno será um grande aliado das articulações, contribuindo até para reduzir dores e melhorar a mobilidade. “A principal relação direta é com a saúde das articulações e a questão estética. Depois, vamos descobrindo que o colágeno pode contribuir positivamente com cada parte do nosso corpo”, reforça Elaine Henzel.

2. Ossos densos e resistentes

A osteoporose não é um assunto apenas para pessoas mais velhas, e por isso precisamos entender o papel do colágeno na saúde óssea, pensando em como promover e manter a densidade óssea. Neste caso, existe uma relação com a vitamina D e o cálcio, e a associação com o colágeno é complementar para ter o melhor resultado.

3. Colágeno como aliado da saúde digestiva

Mais um grande benefício do colágeno é favorecer a saúde digestiva, contribuindo para a cicatrização intestinal, reduzindo a inflamação e melhorando a absorção dos nutrientes.

4. Colágeno na prevenção de lesões esportivas

Para os praticantes de atividades físicas, o colágeno pode ser usado para ajudar na prevenção de lesões esportivas, no fortalecimento de tendões, ligamentos e músculos.

5. Saúde da pele, do cabelo e das unhas

Uma pele radiante é resultado de boas horas de sono, uma alimentação equilibrada e uma boa rotina de atividades físicas, associadas a uma dose de colágeno. Isso proporciona os benefícios da proteína para a pele, incluindo a redução de rugas, o aumento da elasticidade e hidratação, além de deixar os cabelos mais brilhantes e as unhas mais fortes.

Por Bianca Custodia