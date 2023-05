5 benefícios do emagrecimento sustentável

Veja como é possível manter a forma de maneira eficiente e duradoura

Emagrecimento sustentável melhora a saúde do corpo Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Os planos de emagrecimento rápido costumam aparecer frequentemente nas redes sociais. Por meio da divulgação de imagens do tipo “antes” e “depois”, páginas na internet prometem a perda de peso rápido e a conquista do tão sonhado corpo sarado em apenas algumas semanas. No entanto, o que muitas delas não mencionam são os riscos a longo prazo ocasionados por esses métodos que desconsideram a saúde física e o bem-estar mental do ser humano.

“O emagrecimento sustentável é sempre a melhor opção, pois traz benefícios físicos e psicológicos duradouros para a saúde e a qualidade de vida. Outro ponto forte é que ele oferece uma certa flexibilidade, permitindo que você não precise sacrificar alguns hábitos que considera importantes, como encontros com amigos ou aquela taça de vinho numa sexta-feira à noite […]”, afirma Matheus Motta, nutricionista responsável pelo programa VigilantesdoPeso no Brasil.

Para te ajudar a emagrecer de forma saudável, o VigilantesdoPeso, líder em emagrecimento saudável e sustentável, listou 5 benefícios de seguir uma dieta balanceada. Veja!

1. Melhora a saúde

A perda de peso sustentável pode proporcionar benefícios à saúde a longo prazo, ao contrário de dietas restritivas ou extremas que podem levar à perda de peso rápida, mas que muitas vezes são insustentáveis e ocasionam o efeito sanfona. Adotar hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada e a prática regular de atividade física, ajuda a promover a perda de peso gradual e duradoura, além de melhorar a saúde e a qualidade de vida.

2. Acelera o metabolismo

Um processo de emagrecimento a longo prazo pode ajudar a manter o metabolismo ativo, mesmo durante a perda de peso. Além disso, a prática de atividade física pode aumentar a massa muscular, que consome mais calorias em repouso do que a gordura, o que contribui para um metabolismo mais acelerado e saudável.

Dieta balanceada ajuda a prevenir doenças crônicas (Imagem: ESB Professional | Shutterstock)

3. Previne doenças

O emagrecimento saudável pode ser uma ferramenta valiosa na prevenção de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares. Isso porque o excesso de peso aumenta a resistência à insulina, o que pode levar a diabetes, além de sobrecarregar o coração e os vasos sanguíneos. Além disso, o acúmulo de gordura abdominal pode liberar substâncias inflamatórias no corpo, contribuindo para o desenvolvimento de doenças crônicas.

4. Aumenta a qualidade de vida

A perda de peso gradual, por meio de uma alimentação equilibrada e atividade física regular, pode melhorar a autoestima, a autoconfiança e a disposição para realizar atividades cotidianas. Além disso, pode reduzir a sobrecarga nas articulações, aliviar dores crônicas e melhorar a qualidade do sono. Benefícios que contribuem para que as pessoas se sintam mais felizes, saudáveis e engajadas com suas atividades diárias. Um caminho para alcançar uma vida mais equilibrada e satisfatória.

5. Favorece o bem-estar emocional

Além dos benefícios físicos, a adoção de hábitos saudáveis pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, além de melhorar o humor e a autoestima. Muitas pessoas relatam uma sensação de orgulho e realização ao alcançar seus objetivos de perda de peso, melhorando o bem-estar emocional e proporcionando uma vida mais equilibrada e satisfatória.

Por Vitória Rosa Barros