5 benefícios do espinafre para a saúde

Veja como o consumo dessa hortaliça favorece o bom funcionamento do corpo

O consumo de espinafre é importante para a saúde Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

O espinafre é uma hortaliça gostosa e saudável que, devido aos seus múltiplos benefícios, já foi até coadjuvante de desenho infantil. Se você cresceu entre as décadas de 1930 e 1970, ou é filho de alguém que nasceu nessa época, com certeza já deve ter ouvido dizer que comer este alimento iria te deixar mais forte, pois esse era o lema do personagem “Marinheiro Popeye”.

Durante anos, o bordão inspirou crianças a comerem essas folhas verde-escuras e ajudou muitos pais a convencerem os filhos de que as incluir nas refeições era importante. Mas, afinal, você sabe quais são os reais benefícios do espinafre para saúde? É o que explicamos a seguir:

1. Fortalece os ossos

O espinafre é uma fonte de cálcio, mineral importante para a saúde óssea. Além disso, contém vitamina K, que auxilia na absorção de cálcio pelos ossos, ajudando assim a fortalecê-los. Ademais, conforme a nutricionista Eneida Ramos, para a adequação de cálcio na alimentação, é importante adotar o consumo regular de outras hortaliças também, como couve, rúcula, brócolis – folhas verde-escuras, preferencialmente.

2. Melhora a saúde ocular

Essa hortaliça contém altos níveis de luteína, zeaxantina e antioxidantes benéficos para a saúde ocular. Esses compostos ajudam a proteger os olhos dos danos causados pela luz ultravioleta e reduzem o risco de desenvolvimento de doenças oculares relacionadas à idade, como a degeneração macular.

3. Controla a pressão alta

O potássio presente no espinafre ajuda a controlar os níveis de sódio no organismo, o que regula a pressão arterial, já os nitratos relaxam os vasos sanguíneos, facilitando o fluxo de sangue. No entanto, é importante lembrar que o controle da pressão arterial envolve uma dieta balanceada, exercícios regulares e hábitos de vida saudáveis em geral.

“A hipertensão arterial é uma condição crônica que requer gerenciamento a longo prazo, mesmo quando os sintomas não são aparentes. É importante trabalhar em estreita colaboração com um médico para desenvolver um plano de tratamento adequado e eficaz”, diz o Dr. Ronan Araujo, nutrólogo e endocrinologista.

O ferro presente no espinafre ajuda a combater a anemia Imagem: vkuslandia | Shutterstock

4. Ajuda a combater a anemia

Muito eficaz para auxiliar no combate à anemia, o espinafre é uma boa fonte de ferro, mineral essencial para a produção de hemoglobina, que transporta oxigênio pelo corpo. Porém, é importante notar que o ferro encontrado na hortaliça é do tipo não-heme, que é menos facilmente absorvido pelo organismo em comparação com o ferro encontrado em alimentos de origem animal. Logo, para aumentar a absorção do mineral, é recomendado consumi-lo junto a fontes de vitamina C, como limão, laranja ou pimentão, que ajudam na absorção do ferro não-heme.

5. Aumenta a capacidade do sistema imunológico

Se você deseja aumentar a imunidade do corpo, essa é uma das hortaliças que não pode faltar no cardápio, visto que ela é rica em vitaminas do complexo A, C e E, auxiliando a combater infecções e mantendo a saúde das células epiteliais, que são uma linha de defesa primária do corpo contra invasores patogênicos.

Conforme a farmacêutica Paula Molari Abdo, o sistema imunológico é composto por uma série de células que mantêm a defesa do corpo, protegendo o organismo contra doenças e infecções causadas por agentes externos como bactérias, vírus e parasitas. Quando a imunidade está baixa, o corpo encontra dificuldade para se proteger, deixando o organismo mais exposto às chamadas doenças oportunistas.