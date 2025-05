Entenda como a principal avaliação do país abre portas para universidades públicas e privadas

A nota do Enem pode ser utilizada de diversas maneiras para acessar o ensino superior Imagem: Gorgev | Shutterstock) </p>

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é, para muitos brasileiros, mais do que uma prova: é o ponto de partida para transformar projetos de vida por meio do acesso à educação superior. A nota obtida na avaliação pode ser usada de diversas maneiras, ampliando as possibilidades de ingresso em instituições públicas, privadas e até estrangeiras.

Para Rodrigo Bouyer, docente, avaliador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e VP de RelGov da Somos Young, ecossistema para Instituições de Ensino Superior, o Enem continua sendo uma das ferramentas mais importantes de inclusão social no Brasil.

“O Enem democratizou o acesso à universidade, permitindo que estudantes de diferentes origens tenham as mesmas oportunidades de disputar uma vaga no ensino superior. Para muitos jovens, ele representa a principal chance de transformar suas trajetórias pessoais e profissionais. É um instrumento de inclusão social que precisa ser valorizado e continuamente aprimorado”, finaliza.

As inscrições para o Enem 2025 estão abertas até o dia 6 de junho. A taxa de participação é de R$ 85 e deve ser paga até o dia 11 do mesmo mês.

A seguir, confira 5 caminhos para o ensino superior a partir do Enem!

1. Sisu: ingresso direto em instituições públicas

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é uma das principais formas de acesso ao ensino superior público no Brasil. Com base nas notas do Enem, os estudantes podem concorrer a vagas em universidades e institutos federais e estaduais. O processo seletivo ocorre duas vezes por ano e não há cobrança de taxa de inscrição.

2. Prouni: bolsas de estudo em instituições privadas

O Programa Universidade para Todos (Prouni) oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior, com base no desempenho no Enem e no perfil socioeconômico dos candidatos. A iniciativa é voltada especialmente para estudantes de baixa renda oriundos da rede pública ou bolsistas integrais da rede privada.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Prouni celebra 20 anos em 2025, tendo atendido mais de 3,5 milhões de estudantes desde 2005. Desse total, cerca de 2,5 milhões receberam bolsas integrais. A maior parte dos beneficiados são mulheres (57%) e pessoas negras (55%). Atualmente, 651.390 alunos estão matriculados no ensino superior com apoio do programa, distribuídos em 1.856 instituições privadas de todo o país.

3. Fies: financiamento estudantil com condições facilitadas

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) permite o ingresso em instituições privadas com o pagamento das mensalidades realizado após a conclusão do curso, sob condições facilitadas e juros reduzidos. Para participar do programa, é necessário ter feito o Enem e atender aos critérios de renda definidos pelo Ministério da Educação. Desde 2024, o Fies reserva vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, assim como para pessoas com deficiência (PCDs).

4. Ingresso direto em universidades privadas

Diversas universidades e centros universitários particulares utilizam a nota do Enem como forma de ingresso direto, sem necessidade de vestibular. Em muitos casos, o desempenho no exame ainda garante descontos progressivos nas mensalidades. Essa alternativa tem ganhado espaço como forma prática e acessível de acesso ao ensino superior.

5. Estudo no exterior com a nota do Enem

A nota do Enem também pode ser utilizada para ingresso em instituições de ensino superior fora do Brasil. Países como Portugal, França e Reino Unido firmaram acordos com o governo brasileiro e aceitam o exame como critério de seleção para estudantes estrangeiros. A possibilidade amplia o alcance da educação superior brasileira no contexto internacional.

O Enem 2025 traz novidades importantes, desde o processo de inscrição até o incentivo financeiro Imagem: Julio Ricco | Shutterstock

Mudanças no Enem 2025

A edição de 2025 do Enem traz novidades importantes, como melhorias no processo de inscrição e novos incentivos para a participação dos estudantes. Confira!

1. Retomada da certificação do ensino médio

Uma das principais mudanças é a retomada da certificação do ensino médio por meio da prova. Participantes com 18 anos ou mais poderão solicitar o certificado de conclusão desde que obtenham, no mínimo, 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 na redação — uma alternativa complementar ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

2. Inscrição pré-preenchida para estudante no 3º ano do ensino médio

Estudantes regularmente matriculados no 3º ano do ensino médio da rede pública terão suas inscrições pré-preenchidas no sistema. Eles precisam apenas acessar a Página do Participante para confirmar os dados e escolher o idioma da prova de língua estrangeira. A medida visa facilitar o processo de inscrição e ampliar a participação desses estudantes.

3. Aplicação em datas diferentes nas cidades de Belém

De forma excepcional, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em Belém (PA), o Enem será aplicado em datas diferentes nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba. Nesses municípios, as provas ocorrerão em 30 de novembro e 7 de dezembro. No restante do país, o exame será realizado nos dias 9 e 16 de novembro.

4. Incentivo financeiro para estudantes da rede pública

Como parte das estratégias de estímulo à permanência escolar, o programa Pé-de-Meia oferecerá um incentivo financeiro de R$ 200 aos estudantes da rede pública que participarem dos dois dias de prova. A iniciativa integra a política de incentivos do Governo Federal para garantir o acesso e a permanência dos jovens na educação básica e facilitar a transição para o ensino superior.

Por Fábio Bouças