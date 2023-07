5 categorias de ração para gatos e cachorros 

Entenda as diferenças e os benefícios para o seu animal de estimação

A escolha da categoria da ração é importante para atender às necessidades dos pets Imagem: New Africa ! Shutterstock

As rações para gatos e cachorros são formuladas para atender às necessidades nutricionais específicas desses animais, garantindo que eles recebam todos os nutrientes essenciais para uma vida saudável e equilibrada. Para isso, existem diferentes tipos disponíveis no mercado, cada uma com características e qualidades específicas. A seguir, conheça algumas delas!

1. Ração standard

A ração standard é a opção mais básica e econômica disponível para gatos e cachorros. Essas rações são formuladas para atender aos requisitos mínimos de nutrição, mas podem conter ingredientes de qualidade inferior em comparação a outras categorias.

Geralmente, são produzidas em grande escala e podem conter aditivos e conservantes artificiais para prolongar a vida útil do produto. Embora seja uma alternativa aceitável para tutores com orçamento limitado, é importante lembrar que a qualidade dos ingredientes pode variar consideravelmente entre as marcas.

2. Ração premium

As rações premium são uma melhoria em relação às rações standard. Elas oferecem uma melhor qualidade de ingredientes e uma fórmula mais balanceada para atender às necessidades nutricionais dos pets. Elas costumam conter proteínas, gorduras e carboidratos mais adequados para a dieta dos animais de estimação, com menor quantidade de aditivos e conservantes artificiais. Além disso, proporcionam uma nutrição mais completa e saudável em comparação com as rações standard.

3. Ração high premium

A ração high premium está em um nível intermediário entre a premium e a super premium. Isso porque ela oferece uma qualidade superior às rações premium tradicionais, mas pode ser mais acessível em relação às super premium. Geralmente, é desenvolvida para atender às necessidades de gatos e cachorros com um estilo de vida ativo ou necessidades específicas de saúde. Essas rações são formuladas com ingredientes de melhor qualidade, mas ainda podem conter uma variedade mais ampla de opções e formulações.

A ração super premium costuma ter ingredientes de alta qualidade (Imagem: Przemek Iciak | Shutterstock)

4. Ração super premium

As rações super premium representam um nível mais elevado em termos de qualidade e nutrição. Geralmente, elas são formuladas com ingredientes selecionados e de alta qualidade, sem corantes, sabores ou conservantes artificiais. Elas são desenvolvidas para atender às necessidades específicas dos animais em diferentes estágios de vida ou com condições de saúde particulares. Além disso, oferecem uma dieta altamente nutritiva, com uma proporção mais elevada de proteínas de qualidade e ingredientes mais facilmente digeríveis.

5. Ração super premium natural

Essa categoria representa o mais alto nível de qualidade em termos de nutrição e ingredientes. As rações super premium naturais, geralmente, são formuladas com ingredientes naturais e de alta qualidade, como carnes frescas, vegetais e grãos integrais. São livres de aditivos, corantes e conservantes artificiais, priorizando ingredientes saudáveis e nutritivos para os gatos e os cachorros. Elas são especialmente benéficas para animais com sensibilidades alimentares e oferecem uma dieta mais próxima da alimentação natural.

Como escolher a melhor opção?

Ao escolher a ração para seu gato ou cachorro, é importante levar em consideração as necessidades nutricionais específicas, estágio de vida, saúde e preferências individuais do animal. Por isso, consultar um médico veterinário é fundamental para determinar qual tipo e marca são mais adequados para garantir a saúde e o bem-estar do pet. Isso porque uma dieta balanceada é essencial para a saúde do animal de estimação.