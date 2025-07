Aprenda a preparar receitas simples e acessíveis que podem contribuir para uma noite mais tranquila

Chá de valeriana com raiz seca Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock

Dormir bem é uma necessidade básica que impacta diretamente o humor, a concentração e até o metabolismo. No entanto, nem sempre é fácil desligar a mente após um dia corrido. Felizmente, existem alternativas simples e acessíveis que podem contribuir para uma noite mais tranquila. Uma delas envolve hábitos noturnos que ajudam o corpo a desacelerar de forma gradual, como chás naturais. Pensando nisso, separamos 5 chás caseiros para melhorar a qualidade do sono. Confira!

1. Chá de valeriana com raiz seca

Ingredientes

1 colher de chá de raiz seca de valeriana

250 ml de água filtrada

Modo de preparo

Em uma chaleira, leve a água ao fogo médio até iniciar fervura. Adicione a raiz seca de valeriana, reduza o fogo e deixe ferver por aproximadamente 5. Desligue o fogo, tampe a chaleira e deixe em infusão por mais 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

2. Chá de camomila com maçã

Ingredientes

1 colher de sopa de flores secas de camomila

1/2 maçã vermelha com casca

vermelha com casca 250 ml de água filtrada

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e a maçã fatiada. Tampe a panela e deixe o chá em infusão por 10 minutos. Coe e sirva morno, de preferência 30 minutos antes de dormir.

Chá de maracujá com capim-limão Imagem: aniestia n | Shutterstock

3. Chá de maracujá com capim-limão

Ingredientes

1 maracujá maduro (polpa com sementes)

1 colher de sopa de folhas frescas de capim-limão

200 ml de água

1 colher de chá de mel

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água até começar a ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de capim-limão, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Enquanto isso, retire toda a polpa do maracujá, com sementes, e reserve. Após a infusão, coe o chá em uma xícara e misture a polpa. Adoce com mel e finalize com uma folha de hortelã. Sirva morno.

4. Chá de mulungu

Ingredientes

2 colheres de chá de cascas secas de mulungu

secas de mulungu 250 ml de água filtrada

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água até o início da fervura — assim que surgirem as primeiras bolhas, desligue o fogo. Adicione as cascas de mulungu e tampe o recipiente. Deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva morno.

5. Chá de melissa com lavanda

Ingredientes

1 colher de chá de folhas secas de melissa

1/2 colher de chá de flores secas de lavanda

250 ml de água filtrada

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione a melissa e a lavanda. Tampe a infusão e deixe descansar por 10 minutos. Coe e sirva morno.