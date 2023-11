5 clássicos do cinema para assistir no Disney+

Confira algumas obras para se divertir e se emocionar com os amigos e a família

“O Rei Leão” tem uma história repleta de emoções e explora temas de responsabilidade, perdão e aceitação Imagem: O Rei Leão | Disney+

O catálogo do Disney+ está repleto de obras clássicas que marcaram gerações. Entre os filmes emocionantes, encontramos várias histórias com lições valiosas, que encantam não só crianças, mas também adultos.

Neste universo, cada filme é mais do que entretenimento; é uma experiência única, um convite para mergulhar em uma jornada de aprendizado, descobertas e emoções autênticas. Desde a grande aventura com os “101 Dálmatas” até a delicada história de vida e crescimento de “Bambi”, cada obra nos leva a explorar diferentes mundos, sempre deixando marcas profundas em nossos corações.

A seguir, confira alguns clássicos do cinema que estão disponíveis no Disney+!

“101 Dálmatas” mostra que o vínculo familiar supera qualquer adversidade Imagem: 101 Dalmatas | Disney+

1. 101 Dálmatas

Nesta clássica animação dos anos 60, o amor entre Pongo e Perdita, dois adoráveis dálmatas, é testado quando seus filhotes são sequestrados pela estranha Cruella de Vil, uma mulher extravagante e malévola, obcecada por moda e determinada a criar um casaco de peles usando os filhotinhos.

Determinados a resgatá-los, os corajosos pais lideram uma missão cheia de reviravoltas, formando uma aliança com outros animais e mostrando que o vínculo familiar supera qualquer adversidade. Com humor, aventura e uma mensagem poderosa contra a crueldade, “101 Dálmatas” é uma jornada emocionante para toda a família.

“Bambi” explora temas de crescimento, amizade e a interconexão de todas as criaturas Imagem: Bambi | Disney+

2. Bambi

Lançado em 1942, “Bambi” é uma daquelas animações que acompanhou várias gerações. Neste filme, vemos a jornada de um jovem cervo chamado Bambi, desde os seus primeiros passos na floresta até a maturidade.

Ao longo da história, ele forma amizades com personagens encantadores como Tambor e Flor, mas também enfrenta a dura realidade da natureza, como a perda de sua mãe para caçadores. Com uma animação deslumbrante e uma trilha sonora emocionante, o filme explora temas de crescimento, amizade e a interconexão de todas as criaturas, deixando uma marca duradoura como uma narrativa atemporal e emocionante.

Em “O Rei Leão”, Simba embarca em uma jornada de autodescoberta, amizade e coragem Imagem: O Rei Leão | Disney+

3. O Rei Leão

Em “O Rei Leão”, somos transportados para a majestosa savana africana. A história segue Simba, um leãozinho destinado a governar a Pedra do Rei. Traído por seu tio Scar, ele embarca em uma jornada de autodescoberta, amizade e coragem para reclamar seu lugar de direito como rei.

A trama, repleta de emoções, explora temas de responsabilidade, perdão e aceitação, enquanto Simba enfrenta seu passado e abraça seu destino. A combinação de animação deslumbrante, trilha sonora marcante e uma história cativante faz de “O Rei Leão” uma obra que transcende gerações, celebrando a ciclicidade e a força do círculo da vida.

“A Bela e a Fera” celebra valores como aceitação, compaixão e beleza interior Imagem: A Bela e a Fera | Disney+

4. A Bela e a Fera

“A Bela e a Fera” é a clássica história atemporal que encanta pessoas de todas as idades. Neste filme, a inteligente e destemida Belle se vê prisioneira em um castelo encantado, onde descobre que seu captor é uma fera amaldiçoada.

Por meio de uma jornada encantadora, Belle quebra estereótipos ao enxergar além das aparências, desencadeando uma história de amor e redenção. A animação deslumbrante, trilha sonora envolvente e personagens cativantes fazem deste filme um clássico, celebrando valores como aceitação, compaixão e a verdadeira beleza que reside dentro de cada um.

“Avatar” aborda questões de respeito pela natureza e complexidade das relações interculturais Imagem: Avatar | Disney+

5. Avatar

Apesar de ser uma obra recente, “Avatar”, longa dirigido por James Cameron e lançado em 2009, comprova seu mérito como a maior bilheteria de todos os tempos. Ao nos transportar para o exuberante planeta Pandora, o filme acompanha Jake Sully, ex-fuzileiro paraplégico, em uma busca por recursos valiosos.

Ao integrar-se aos Na’vi, nativos de Pandora, ele enfrenta dilemas morais e participa de uma épica luta pela sobrevivência. Com visuais deslumbrantes, tecnologia inovadora e narrativa envolvente, “Avatar” transcende a ficção científica, abordando questões de exploração, respeito pela natureza e complexidade das relações interculturais em um fascinante mundo alienígena.