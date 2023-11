5 clássicos do cinema para assistir no Prime Video

Confira uma lista com destaques cinematográficos que fizeram história

Clássicos do cinema marcaram gerações e inspiram novas produções Imagem: Reprodução digital | A24

Se você é apaixonado por cinema, sabe que sempre surgem novos filmes que se destacam por sua estética, direção, atuação e, claro, narrativa envolvente. No entanto, mesmo algumas obras sendo muito premiadas, a sua popularidade entre o público difere.

Isso porque a apreciação dos clássicos do cinema depende, muitas das vezes, do gosto pessoal, que leva alguns espectadores, acostumados com os recursos modernos, a considerarem as técnicas cinematográficas, narrativa e efeitos visuais datados ou pouco acessíveis.

Apesar disso, as tradicionais produções continuam sendo valorizadas por sua influência histórica e qualidade e merecem ser relembradas. Por isso, confira 5 clássicos do cinema para você aproveitar no Prime Video!

1. Ben-Hur (1959)

‘Ben-Hur’ é baseado em questões bíblicas Imagem: Reprodução digital | Loews Cineplex Entertainment

Primeiro filme a conquistar 11 Oscars na história do cinema, ‘Ben-Hur’ faz parte dos clássicos atemporais que não poderia faltar nesta lista. Abordando questões bíblicas, a produção é conhecida por suas impressionantes cenas de ação, efeitos visuais inovadores para a época e temáticas profundas de redenção e perdão.

Baseada no romance hormônio de Lew Wallace, a obra gira em torno de Judah Ben-Hur (Charlton Heston), um nobre judeu traído por seu amigo romano, Messala (Stephen Boyd), e enviado para a escravidão devido a divergências políticas.

Durante a jornada, Ben-Hur enfrenta desafios épicos enquanto busca vingança contra o antigo amigo. Mas o destino pode ser generoso com o protagonista, com uma oportunidade única de retaliar a injustiça sofrida.

2. Gigi (1958)

‘Gigi’ conta a história de uma jovem parisiense apaixonada por um playboy galanteador Imagem: Reprodução digital | Metro-Goldwyn-Mayer

Dirigido por Vincente Minnelli e baseado na novela de mesmo nome de Colette, esse romance musical foi indicado a 9 Oscars e venceu em todas as categorias que concorria, sendo consagrado como melhor filme, diretor, roteiro adaptado, direção de arte, fotografia colorida, figurino, edição, canção original e trilha sonora. Não é à toa, o longa é conhecido até hoje por sua elegância e estilo romântico.

Ambientando em Paris no início do século XX, a produção narra a história de Gigi (Leslie Caron), uma jovem parisiense treinada por sua tia e avó para se tornar uma cortesã elegante. No entanto, o destino da jovem muda quando ela se apaixona por Gaston (Louis Jourdan), um playboy que não está interessado em compromisso.

A partir daí, a protagonista vive um romance platônico com o galanteador, mas, ao amadurecer, percebe que a história de amor pode não ser tão bela quanto ela imaginava e se recusa a ser amante do homem. Então, ele precisa escolher entre ela e o seu estilo de vida.

3. Titanic (1998)

‘Titanic’ é um dos filmes de romance que se consagrou por ganhar 11 Oscars Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios, Paramount Pictures e Paramount Home Media Distribution

Um dos maiores clássicos do cinema, ‘Titanic’ é um filme épico que marcou, e segue marcando, a história de gerações. Responsável por arrancar lágrimas de boa parte de seus espectadores, a produção recebeu 14 indicações ao Oscar e ganhou 11 delas. Além do consagrado prêmio, o filme também foi reconhecido em diversas categorias em diferentes premiações, como o ‘MTV Movie Award: Melhor Filme’ e o ‘Globo de Ouro de Melhor Trilha Sonora’.

Ambientada sobre o plano de fundo do naufrágio real do Titanic, em 1992, a trama é centrada no romance de Jack Dawson (Leonardo DiCaprio), um jovem artista, e Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), uma socialite, que se apaixonam perdidamente e vivem um amor proibido. No entanto, uma iminente tragédia marítima interrompe a relação do casal, que vive um pesadelo: o naufrágio do navio.

4. Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)

‘Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei’ é uma das maiores obras-primas já produzidas do gênero fantasia Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures, New Line Cinema e Metro-Goldwyn-Mayer

Um grande sucesso das premiações, especialmente na 76ª edição do Oscar, em 2004, em que ganhou 11 prêmios, igualando-se a ‘Ben-Hur’ e ‘Titanic’, o filme é uma das melhores obras-primas já produzidas do gênero fantasia/aventura e consagrou a sua trilogia como uma das mais aclamadas da história do cinema.

Na obra, dirigida por Peter Jackson, a história continua com a jornada de Frodo Baggis (Elijah Wood) na tentativa de destruir Um Anel e impedir que Sauron conquiste a Terra-Média. Enquanto ele enfrenta desafios cada vez mais perigosos, seus amigos se unem para enfrentar a iminente batalha contra as forças das trevas. O filme culmina na grande guerra de Gondor e na luta decisiva para destruir o Um Anel no Monte da Perdição.

5. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (2022)

‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ entrou para a história do cinema por ser um dos filmes mais premiados dos últimos tempos Imagem: Reprodução digital | A24

Do gênero ficção científica/aventura, ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ entrou para a história do cinema ao se tornar o filme mais premiado dos últimos tempos, segundo informações do IGN. O recorde pertencia ao filme ‘Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei’, com 101 prêmios, mas passou a obra após atingir a marca de 165 prêmios.

Na trama, o espectador acompanha a história de uma sobrecarregada imigrante chinesa, Evelyn Wang (Michelle Yeoh), que, com a sua lavanderia quase falindo e um marido covarde, luta para lidar com as dificuldades da vida, incluindo um relacionamento conturbado com o pai. Para piorar a situação, a protagonista também tem que lidar com um encontro com a burocrata Deirdre (Jamie Lee Curtis), auditora da Receita Federal.

Mas, enquanto enfrenta a personalidade severa da agente, Evelyn encontra uma inexplicável fenda no multiverso, que oferece uma oportunidade para a jovem explorar novas oportunidades em universos paralelos. Assim, ela parte rumo a uma aventura, em que também precisa lidar com dificuldades ainda maiores do que já estava acostumada: salvar o mundo e impedir que uma entidade maligna destrua as camadas entre o espaço-tempo.