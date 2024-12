5 comidas natalinas para harmonizar com cerveja

Para deixar a noite mais especial, combine essa bebida com os alimentos da ceia

Pratos natalinos podem combinar com cerveja Imagem: MaxyM | Shutterstock

Reunir família e amigos ao redor da mesa é uma das tradições do Natal. Isso porque as comidas e as bebidas da ceia tornam a confraternização ainda mais especial. No Brasil, além do vinho e do espumante, a cerveja costuma estar bem presente nesse momento. Por isso, o mestre cervejeiro da Ashby, Alexandre Vaz, indica cervejas para harmonizar com os principais pratos natalinos. Confira!

1. Nozes, castanhas e amêndoas

Os petiscos estão sempre presentes na mesa, seja para decorar ou para consumo antes ou depois das refeições. Como se trata de comidas mais leves, a cerveja mais indicada é a Pilsen, que, inclusive, é a mais consumida do mundo. Essa bebida é mais clara, o amargor é menor, é mais leve e refrescante.

2. Carnes brancas, aves e suínos

Na hora de harmonizar com os pratos principais, a dica é a cerveja Pale Ale. O malte especial, combinado ao lúpulo selecionado, resulta em uma cerveja clara, com amargor leve e distinto. A ideia é que o sabor da bebida não se sobreponha ao da carne.

Cervejas de trigo Weiss harmonizam com frutos do mar e peixes Imagem: U2M Brand | Shutterstock

3. Frutos do mar e peixes

Por serem pratos leves, a pedida é a tradicional cerveja de trigo Weiss, bastante popular na Alemanha. Com coloração opaca, fruto da não filtragem, possui espuma cremosa e duradoura. A Weiss combina com frutos do mar, peixes, pato assado e comidas alemãs.

4. Acompanhamentos como arroz e frutas

Para quem já está habituado à cerveja, a Strong Ale pode ser uma boa pedida. Com aparência avermelhada, ela é uma legítima puro malte, com leve opalescência originada pelo dry hopping feito após a filtração do produto. Seu aroma é de malte doce com ésteres frutados, remetendo às frutas secas ou às nozes. Arroz à grega, pratos com frutas ou farofa harmonizam com esse estilo.

5. Sobremesas

Sim, muitos não sabem, mas as cervejas também podem resultar em uma ótima combinação com sobremesas. Para quem não abre mão do chocolate, o estilo mais indicado é o Porter, também conhecido como cerveja escura. De origem inglesa, possui notas de café e chocolate.

Por Renato Lopes Aranha