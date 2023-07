5 conceitos básicos de marketing para empreendedores

Melhore o desempenho do seu negócio e o relacionamento com os seus clientes

O marketing digital é um diferencial para o crescimento da sua empresa Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock

Com o cenário digital em constante expansão, as empresas estão cada vez mais explorando as possibilidades da internet para impulsionar seus negócios e criar oportunidades. De acordo com uma pesquisa do Gartner realizada com CMOs e líderes de marketing ao redor do mundo, os investimentos em marketing aumentaram de 6,4% em 2021 para 9,5% em 2022.

Já a pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil mostra que 94% das empresas escolhem o marketing digital como estratégia de crescimento. Ou seja: quem resolve empreender ou já empreende, seja em um negócio totalmente físico, seja em formato digital, precisa sempre se inteirar dos conceitos de marketing.

“Saber onde os consumidores da sua marca estão é o primeiro passo para construir conexões reais com esse público. Eu sempre digo que não existem soluções prontas, o que existe é um conjunto que soma análise de dados, desenvolvimento de ideias, compreensão do ecossistema em que a empresa está inserida, entre outros [fatores]. Por meio dessas frentes, o caminho a percorrer fica mais claro dentro das estratégias de marketing digital”, destaca o CEO da IDK Media, Eduardo Augusto.

Terminologias do marketing

O especialista ressalta que é preciso buscar aprofundar o aprendizado sobre marketing. “Conhecer algumas terminologias é importante para você, empreendedor, por vários motivos. Um deles é saber o que está comprando, porque algo precisa ser feito e, especialmente, saber se os seus parceiros comerciais estão fazendo a coisa certa”.

Por isso, reunimos 5 conceitos de marketing que todo empreendedor precisa saber para dar um passo a mais na divulgação de seus produtos e serviços na internet. Confira!

1. Phygital

A palavra “phygital” é o resultado da junção de dois termos: físico (physical) e digital. O termo se refere à integração dos meios offline (físico) e online (digital), a fim de proporcionar uma experiência única para o consumidor.

“O phygital se tornou um nome adequado para tangibilizar a era que vivemos, que é bastante híbrida. Temos um universo acontecendo paralelamente à ‘vida real’ ou offline. No marketing, isso também é verdadeiro. Por isso, […] estratégias de captação e presença online são de extrema importância (para não dizer obrigatórias)”, explica o CEO da IDK Media.

2. Customer Experience (CX)

O termo Customer Experience (ou apenas CX) se refere à Experiência do Cliente. A experiência do cliente é o principal diferencial competitivo na era digital; por isso, é um termo tão recorrente no universo do marketing.

“O Brasil tem os consumidores mais exigentes do mundo. Estudos mostram que mais de 70% dos consumidores brasileiros estão dispostos a trocar de marca por conta de uma experiência ruim, enquanto o panorama global mostra que 52% dos consumidores fariam isso”, ressalta o empresário.

Eduardo explica que o termo vale ser estudado um pouco mais a fundo para que o empreendedor perceba as oportunidades que uma boa experiência do cliente pode trazer à marca.

“Todo produto ou serviço nasce para solucionar um problema de uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então por que não colocar as pessoas no centro deste processo? Com um trabalho adequado de CX, o profissional/empreendedor entende se o que está sendo construído por ele é realmente solucionador para quem está comprando. E como a gente faz isso? Perguntando às pessoas”, complementa Eduardo Augusto.

3. Branding

O branding se refere ao processo de criação e gestão de uma marca. De modo geral, envolve a definição de uma identidade visual, valores, propósito, personalidade, além de estratégias de comunicação com foco em gerar uma imagem e reputação positivas perante o público-alvo.

“Toda marca deve ter uma identidade, personalidade e estratégias concretas, pois é preciso saber quem você é, para então definir aonde quer chegar. Se você não define quem é a sua marca, qual sua postura, valores, tom de voz etc., como as pessoas irão se identificar com ela?”, aponta o especialista.

Conhecer o perfil dos seus clientes é fundamental para uma boa estratégia de marketing (Imagem: Ridofranz | Shutterstock)

4. Persona

Persona é a representação semifictícia do cliente de uma marca. Por meio de pesquisa com clientes reais de um negócio, se baseando em dados como idade, profissão, renda, gênero, entre outros, é traçado um perfil único do cliente ideal, que servirá de guia para toda a estratégia de marketing.

“Tão importante quanto saber ‘o que’ vender é saber ‘para quem’ vender. A definição de uma persona ajuda você a desenhar o seu cliente ideal e, em cima disso, construir estratégias, linhas preço, parcelamento (ou não)”, ressalta Eduardo.

5. CRM

O termo CRM vem do inglês “Customer Relationship Management”, que traduzido significa “Gestão de Relacionamento com o Cliente”. Esse certamente é um dos sistemas mais importantes para uma empresa, independentemente do ramo em que atua.

O principal papel do CRM é manter os clientes que você custou muito para conseguir trazer. Gestão de relacionamento, venda recorrente, vender sempre para os mesmos clientes, fidelização. Isso tudo tem relação com CRM, assim como dados valiosos, como canais de contato com o cliente, histórico de atendimento, histórico de compras, entre outros.

Por Letícia Carvalho