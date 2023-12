5 conceitos japoneses para cultivar saúde e bem-estar em 2024

Veja como eles podem auxiliar no seu desenvolvimento e equilíbrio durante o ano

É preciso pensar além dos desejos básicos para ter realmente equilíbrio na vida Imagem: KieferPix | Shutterstock

O ano de 2024 está prestes a começar, e com ele surgem as típicas listas de promessas para o ano novo. Embora as resoluções tradicionais, como iniciar uma dieta ou economizar dinheiro, ainda ocupem um lugar de destaque, observa-se uma crescente tendência em incluir projetos voltados para o bem-estar mental e físico nesses planejamentos.

Segundo o professor de yoga, naturopata e entusiasta por saúde e bem-estar, Ravi Kaiut, é preciso pensar além dos desejos básicos para ter realmente equilíbrio na vida. “Quer conhecer as prioridades de alguém? Dê uma olhada na sua lista de promessas de ano novo. Quando ela foca apenas em bens materiais, você pode perceber claramente que essa pessoa não prioriza a sua saúde e equilíbrio, por exemplo. Por isso, dar uma atenção especial a esses pontos ajuda a estabilizar todos os outros”, explica.

Existem conceitos japoneses milenares que têm se tornado cada vez mais conhecidos e que podem ajudar nesse caminho de equilíbrio e busca pela saúde e bem-estar geral. Conheça os principais!

1. Ikigai

O Ikigai diz respeito a encontrar o que amamos, aquilo que somos bons em fazer, o que o mundo precisa e o que nos traz recompensas, o nosso propósito de vida. “É descobrir nossa razão de acordar todo dia, trazendo significado e satisfação à vida, o que é essencial para nos dar disposição e entusiasmo”, afirma Ravi Kaiut.

2. Wabi-Sabi

Esse conceito está ligado com apreciar a beleza da imperfeição. Significa aceitar que nada é perfeito, valorizando as falhas que tornam a vida realmente autêntica, evitando cobranças exageradas.

O Shikata Ga Nai foca em reconhecer que há coisas fora do nosso controle Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock

3. Shikita Ga Nai

Grande parte da nossa felicidade é entender que nem tudo está nas nossas mãos. “O Shikata Ga Nai foca justamente nisso, em reconhecer que há coisas fora do nosso controle e nos motiva a direcionar nosso foco para o que podemos influenciar”, reforça Ravi Kaiut.

4. Kaizen

Kaizen é buscar melhorias constantes na vida, valorizar mudanças graduais, reconhecendo seu impacto ao longo do tempo. Esse conceito ensina a focar no desenvolvimento contínuo, incentivando pequenos passos para alcançar grandes objetivos.

5. Gaman

O conceito Gaman é direcionado a ensinar que a vida oscila entre altos e baixos de forma natural. “Para lidar com isso da melhor forma possível é necessário ter maturidade emocional, autocontrole e paciência para enfrentar desafios”, explica Ravi Kaiut.

Por Adriana Quintairos