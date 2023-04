5 confrontos que o príncipe Harry enfrentará na coroação do rei Charles III

Após expor família real em livro e série, o Duque de Sussex desembarca sozinho para oficialização do reinado de seu pai

Príncipe Harry pode enfrentar climão em coroação do rei Charles III Imagem: FiledIMAGE | Shutterstock

No dia 06 de maio acontecerá a coroação do rei Charles III. Um dos eventos mais aguardados pelo Reino Unido, a cerimônia irá reunir milhares de pessoas no centro de Londres para assistir à procissão do soberano. No entanto, a coroação não será o único destaque da celebração, já que o príncipe Harry também confirmou presença na solenidade.

Após a publicação do livro “Spare”, em que o príncipe revela diversas polêmicas da família, e a divulgação do documentário “Harry & Megan”, no qual o casal conta desde a história do início do namoro até o afastamento da família real, a relação de Harry com os parentes ficou estremecida.

Para piorar a situação, o príncipe terá que enfrentar o clima desconfortável sozinho, pois a esposa Meghan Markle permanecerá na Califórnia com os dois filhos do casal, o príncipe Archie e a princesa Lilibet. A seguir, confira 5 embates que Harry terá que encarar no Reino Unido para a coroação!

1. Menosprezo

Depois de fazer fortes acusações à família apresentadas em seu livro, é a primeira vez que o príncipe irá se encontrar cara a cara com aqueles ao qual acusou. Segundo o tabloide britânico ‘Daily Mirror’, é pouco provável que os familiares queiram conversar com Harry além de um breve comprimento. E a recíproca é verdadeira, pois Harry, conforme o jornal, também não pretende se juntar à família real no show musical em homenagem ao rei. Além disso, ele deve voltar imediatamente à Califórnia após a coroação.

2. Rainha Consorte

Além dos familiares, o príncipe também terá que lidar com a Rainha Consorte, Camilla, ao qual ele já demonstrou não ter grande simpatia. Marcada por momentos de tensão, a relação dos dois, conforme relatado no livro de memórias do Duque de Sussex, nunca foi uma das melhores. Inclusive, em entrevista para Anderson Cooper, no 60 Minutes para a CBS, ele se referiu à Rainha por diversas vezes como a “vilã perigosa”.

Após declarações, príncipe Harry abala relação com príncipe William (Imagem: Lorna Roberts | Shutterstock)

3. Príncipe William

Após algumas declarações, a relação com seu irmão também foi abalada e o fato de Harry ficar hospedado em Frogmore Cottage, imóvel que pertencia a ele e a sua esposa antes de serem despejados pelo rei Charles III, não ajuda na situação. O local fica a 800 metros de Adelaide Cottage, moradia de Willian e sua esposa Kate Middleton.

Segundo o ‘The Guardian’, no novo livro, Harry acusa o príncipe William de agressão física. No relato, ele conta que William teria supostamente o empurrado para o chão em uma briga, que aconteceu depois de uma conversa em que o príncipe herdeiro teria se referido a Meghan como ‘rude’, ‘difícil’ e ‘abrasiva’. Além disso, na série documental da Netflix, Harry também acusou o irmão mais velho de contribuir com a mídia para produzir notícias negativas sobre o casal.

4. Relação com o pai

O relacionamento com o rei Charles III também foi outra pauta abordada por Harry, que fez fortes críticas ao pai. Em um dos capítulos de sua autobiografia, ele relata uma das brincadeiras feitas pelo rei em relação à sua mãe, princesa Diana.

“Ele gostava de contar histórias e esta era uma das melhores de seu repertório. Sempre terminava com uma explosão de filosofia… ‘Quem sabe se eu sou mesmo o príncipe de Gales?’, ‘Quem sabe se eu sou mesmo seu pai verdadeiro?’”, descreve Harry.

O contato entre pai e filho está estremecido e, apesar de fontes próximas declararem a revista People que o rei quer o filho mais novo na cerimônia, Harry terá que se sentar 10 fileiras atrás do monarca, conforme disse o ex-mordomo da princesa Diana, Paul Burrell, à TV GB News.

5. Embates com a cunhada

Alguns assuntos relacionados à Kate Middleton também não ficaram de fora da autobiografia do Duque de Sussex, o que pode gerar desconforto ao encontrar a cunhada. Em um dos relatos, Harry diz que, em 2018, o casal marcou um jantar com William e Kate em sua casa. Na ocasião, o Duque de Cambridge, irmão de Kate, não estava passando bem. Meghan, então, ofereceu remédios homeopáticos a ele e Kate prontamente recusou, causando clima no jantar.

Além disso, Harry também descreve o famoso evento que tabloides indicaram que teria feito a Duquesa de Cambridge chorar. Conforme especulações da época, Kate e Meghan teriam tido uma pequena discussão por causa do vestido de dama de honra da princesa Charlotte, o que teria chateado a esposa de William. Mas, segundo Harry, a história foi distorcida e, por isso, ele decidiu escrever sobre o assunto em seu livro.