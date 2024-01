5 cores de flores que representam coisas boas

Saber o que representa cada tonalidade ajuda optar por opções para atrair o que deseja

As flores são repletas de simbologia e transmitem mensagens Imagem: nnattalli | Shutterstock

As flores são plantas que transmitem diferentes emoções e sentimentos. Por isso, são muito utilizadas para presentear a pessoa amada ou decorar a casa. Mas você já parou para pensar no que representam as suas cores? Bom, seja qual for a sua resposta, vale a pena conferir, pois, além de itens de decoração, elas são repletas de simbologia especial.

1. Verde

Flores verdes são perfeitas para quem quer um futuro cheio de sucesso Imagem: S.O.E | Shutterstock

A cor da esperança e do dinheiro é perfeita para quem quer um ano cheio de sucesso e força, evocando a coragem para fazer e acontecer.

2. Vermelho

Flores vermelhas atraem o fortalecimento das relações Imagem: YvonneH | Shutterstock

É a cor da paixão. Para fortalecimento das relações (românticas e não românticas), essa é a tonalidade perfeita para ter em um arranjo.

3. Rosa

Flores na cor rosa transmitem carinho Imagem: Orest lyzhechka | Shutterstock

É uma cor suave, que remete ao carinho e ao amor-próprio. Atrai energias que promovem bem-estar.

4. Amarelo

Flores amarelas são perfeitas para garantir o bom-humor Imagem: Pablesku | Shutterstock

Relaciona-se com a felicidade, é perfeita para garantir bom-humor e muitas coisas boas ao longo de 2024. Invista em flores em diferentes tons de amarelo para deixar o ambiente ainda mais iluminado.

5. Azul

Flores azuis trazem calmaria e favorecem a comunicação Imagem: MaxAsrory | Shutterstock

Inspira calmaria e comunicação. É perfeita para equilibrar variados espaços e emanar para o universo o desejo de um ano tranquilo.

Por Clóvis Souza

Fundador da Giuliana Flores, e-commerce de flores.