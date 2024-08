Veja como esses elementos funcionam como guias e auxiliam no alinhamento das intenções com as forças da natureza

Os cristais possuem propriedades únicas que canalizam energias naturais para promover bem-estar e crescimento espiritual Imagem: Nikki Zalewski | Shutterstock

A antiga sabedoria associada ao uso de cristais em rituais tem intrigado a humanidade ao longo dos tempos. Além de adornos, eles possuem propriedades excepcionais que podem beneficiar o bem-estar físico, mental e espiritual daqueles que os utilizam.

Por serem elementos do planeta Terra, eles carregam vibrações profundas energizadas pelos elementos naturais, que lhes garante propriedades específicas e podem ser sentidas pelas pessoas à sua volta, mesmo que inconscientemente.

“O uso de cristais vai além da motivação física, pois são portais para as vibrações da Terra e do Universo. Eles têm a capacidade de absorver e canalizar energias primordiais que ressoam profundamente com os campos energéticos dos seres humanos”, comenta a consultora espiritual Kelida Marques.

Ela também explica que os cristais intensificam energias sutis, funcionando como guias e auxiliando no alinhamento das intenções com as forças da natureza. Dessa forma, é possível alcançar cura e libertação para o crescimento espiritual almejado.

A seguir, Kelida Marques lista 5 cristais para auxiliar na cura e libertação!

1. Turmalina negra

A turmalina negra é especialmente eficaz para quem frequenta ambientes carregados ou lida com situações estressantes no dia a dia Imagem: Natalia Vasylieva | Shutterstock

Ótima para proteção energética e equilíbrio. Ela ajuda a liberar energia negativa, sendo ideal para quem busca proteção em ambientes carregados ou situações estressantes. Este cristal é especialmente eficaz para quem frequenta ambientes carregados ou lida com situações estressantes no dia a dia. Além disso, a promove a sensação de enraizamento e estabilidade, ajudando a manter a mente clara e equilibrada mesmo em momentos de tensão.

2. Ametista

A ametista ajuda a liberar pensamentos negativos Imagem: ju_see | Shutterstock

Perfeita para tranquilidade e proteção espiritual. Este cristal é conhecido por sua capacidade de acalmar a mente e promover um estado de paz interior, sendo ideal para meditação e momentos de reflexão. A ametista ajuda a liberar pensamentos negativos, como ansiedade e preocupação, substituindo-os por uma sensação de serenidade e equilíbrio emocional.

3. Rosa do deserto

A rosa do deserto promove cura emocional profunda, desbloqueando memórias dolorosas e restaurando a confiança e a autoestima Imagem: Diego Sugoniaev | Shutterstock

É indicada para melhora emocional profunda e ideal para quem busca superar traumas passados e liberar emoções reprimidas, promovendo um processo de cura interior. A rosa do deserto também auxilia no desbloqueio de memórias dolorosas, permitindo que a restauração ocorra de forma gentil e natural. Além disso, ela ajuda a recuperar a confiança, a autoestima e a capacidade de enfrentar desafios emocionais com mais resiliência.

4. Quartzo transparente

O quartzo transparente promove uma mente mais focada e organizada Imagem: Nakaya | Shutterstock

Excelente para clareza mental e amplificação de energia. É muito versátil e pode ser usado para aumentar a vibração positiva, clarear pensamentos e purificar a mente. O quartzo transparente promove uma mente mais focada e organizada, especialmente útil em momentos de confusão ou indecisão. Além disso, purifica a mente de influências negativas e bloqueios, permitindo que a intuição flua livremente e que as decisões sejam tomadas com maior discernimento.

5. Obsidiana

A obsidiana é ideal para quem precisa se proteger de ambientes ou pessoas que emanam vibrações negativas Imagem: smallblackcat | Shutterstock

É excelente para quem precisa se proteger de energias negativas e liberar bloqueios emocionais e traumas do passado. A obsidiana é ideal para quem precisa se proteger de ambientes ou pessoas que emanam vibrações negativas. Ela ajuda a trazer à superfície sentimentos reprimidos, permitindo que você os enfrente e os transforme, promovendo um processo de cura e renovação emocional.

Kelida Marques ressalta que a escolha dos cristais deve ser intuitiva e baseada nas necessidades individuais. “Antes de usar um cristal para cura e libertação, é uma boa prática limpá-lo energeticamente e programá-lo com a intenção desejada. Além disso, a combinação de diferentes cristais também pode ser eficaz, permitindo que suas energias se complementem e potencializem os benefícios”, finaliza.

Kelida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília, de maneira constante e gratuita.

Por Rebeca Pizzico