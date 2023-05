5 cuidados ao usar maquiagem nos olhos

Oftalmologista explica como utilizar cosméticos de forma segura

A maquiagem é um hábito cultural que atravessa o tempo e as mais diversas sociedades, um recurso legítimo, que traz benefícios para a autoestima. Mas será que usar maquiagem faz mal para os olhos? Depende, se usada de forma correta, é um procedimento seguro. Porém, se não forem tomados cuidados básicos, pode haver problemas. Por isso, a oftalmologista Dra. Ana Karina Bezzon explica como usar maquiagem sem colocar os olhos em risco. Confira!

1. Uso externo

Nem precisaria dizer, mas sempre é bom frisar: nunca deixe que a maquiagem, especialmente a que pode ser aplicada na borda das pálpebras, como lápis, delineador e sombra, entre em contato com o olho. Lugar de maquiagem é fora do olho.

2. Atenção com a limpeza

Depois do uso, sempre retirar cuidadosamente toda a maquiagem, higienizar bem a pele em volta dos olhos e, em especial, limpar os cílios com algodão e xampu neutro. O acúmulo de resíduos nos cílios pode causar blefarite, uma inflamação nas pálpebras. Esse é um hábito de higiene que deve ser incorporado à rotina regular de cuidados com o corpo, é recomendado mesmo para quem não usa maquiagem.

3. Validade dos produtos

Respeite os prazos de validade das maquiagens. Antes de usar, confira sempre se os produtos, sejam eles quais forem, não estão vencidos. Observe também a forma de armazenagem recomendada pelos fabricantes, geralmente em locais frescos e secos. E, antes de usar, mesmo que ainda esteja dentro da validade, se notar alguma alteração na cor, aparência, cheiro ou textura, melhor não utilizar.

Não minimize esses cuidados: os consultórios oftalmológicos são testemunhas de que maquiagem com problemas pode fazer muito mal aos olhos. A Dra. Ana Karina Bezzon explica uma forma simples de abordar a questão: “a maquiagem está com o prazo de validade vencido ou ficou em dúvida sobre a integridade do produto? Faça como se fosse comida: dispense.

Cuidado ao manipular a maquiagem pode ajudar a evitar contato com bactérias (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Cuidado com a manipulação

Cosméticos podem se tornar meios de cultura para fungos, vírus e bactérias. Evite tocar com as mãos diretamente nos produtos, nos bicos e nas partes internas das tampas. Use sempre aplicadores, como pincéis e esponjas, conforme o caso. E, claro, higienize regularmente esses instrumentos, de acordo com a frequência de uso, com água morna e sabão neutro. Por esse mesmo motivo, a maquiagem é de uso exclusivo. Não compartilhe maquiagem e aplicadores com ninguém.

5. Qualidade das maquiagens

Maquiagem de qualidade custa mais caro. E a diferença não está apenas no apelo comercial de cada marca, mas principalmente na qualidade das matérias-primas e nos cuidados de fabricação. É possível dispensar o apelo da grife famosa, mas não se deve, de forma alguma, abrir mão da qualidade. Pense que é na região dos seus olhos que esses produtos serão aplicados.

Por Rosa Cristina Visconti