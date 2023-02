5 cuidados com o uso da Inteligência Artificial na educação

Recursos tecnológicos podem alterar o processo de aprendizagem de alunos durante o período escolar

A Inteligência Artificial (IA) pode ser uma ferramenta poderosa para aprimorar a educação em todos os níveis, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Por exemplo, ela pode ajudar a personalizar o aprendizado para cada aluno, fornecendo recomendações de conteúdo com base nas habilidades e interesses individuais.

Além disso, a IA pode ajudar os professores a avaliar o progresso dos alunos, identificar pontos fracos e fortalecer habilidades específicas. No entanto, há os que defendam que recorrer à tecnologia facilite a absorção de conteúdos, outros veem as novidades com visão mais conservadora, questionando até mesmo se o excesso de recursos não pode até mesmo dificultar o aprendizado

“As tecnologias que a IA proporciona permitem simular comportamentos humanos relacionados à inteligência, tais como o raciocínio, solução de problemas, percepção e, até mesmo, a tomada de decisões, mesclando o conhecimento humano ao artificial”, explica o professor de Química e influenciador Michel Arthaud, da Plataforma Ferretto – focada em preparação para o Enem e vestibulares.

Atenção com o uso da IA

A personalização do ensino é um dos pontos mais importantes para a absorção de conteúdo. Com o uso da Inteligência Artificial, os alunos tendem a se interessar mais pelos tópicos abordados, havendo uma disposição para compreender as disciplinas e ampliando as frentes de conhecimento.

Ainda assim, o seu uso tem sido alvo de intensos debates ao redor do mundo, principalmente por aqueles que acreditam que as habilidades humanas serão cada vez mais substituídas. “É inegável que a tecnologia deve ser aproveitada no aprendizado, mas alguns cuidados são necessários para que o método tradicional não seja 100% colocado de lado”, pondera Michel Arthaud.

Pensando nisso, o docente lista 4 pontos a se atentar no uso de IA na educação:

1. Reprodução de desigualdades

No Brasil, o uso da Inteligência Artificial pode criar uma desigualdade entre aqueles que têm acesso à tecnologia e aqueles que não têm, o que pode perpetuar a exclusão educacional. Além disso, a tecnologia pode ser projetada para atender às necessidades de certos grupos ou indivíduos, deixando outros de fora.

“Atualmente, grande parte das tecnologias educacionais são utilizadas no setor privado, e o que não queremos que aconteça, é a exclusão do setor público em mais uma camada. O uso de IA na educação é, sim, importante, mas é preciso garantir que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades de acesso”, destaca o professor.

2. Dificuldade em identificar plágio

É comum que os alunos façam pesquisas e se inspirem em textos disponíveis na internet ao realizar um trabalho solicitado pelo professor. Entretanto, o problema é quando em uma tentativa de economizar tempo, o estudante copia todo o material acessado e entrega como se fosse autoral, resultando em plágio.

”O Chat GPT, ferramenta baseada em IA, é um dificultador desse processo. Existem softwares anti-plágio que verificam as semelhanças entre os textos localizados na internet e os ditos autorais, se o material foi criado a partir da tecnologia mencionada, muito provavelmente não será identificado”, explica o professor de Química.

3. Desenvolvimento de habilidades essenciais

Com o avanço da Inteligência Artificial, os alunos podem acabar tendo deficiências no desenvolvimento das habilidades necessárias para o aprendizado, como: leitura, interpretação de textos, escrita e compreensão. “A IA pode impactar diretamente na absorção de conhecimento e competências dos alunos. Isso acontece pois o sistema gera automaticamente um plano de estudos, facilitando o modo de pesquisa de campo. É importante haver um equilíbrio entre o estudo tradicional e tecnológico, para que todas as capacidades sejam desenvolvidas de forma correta”, recomenda Michel Arthaud.

4. Falta de contato pessoal

Por mais que a IA seja uma revolução na educação, tanto para os professores quanto para os alunos, é válido considerar que os planos de ensino podem ser afetados de forma direta ou indireta. “A tecnologia reduz o tempo de planejamento para a criação de uma aula, assim como pode reduzir o período de aprendizado dos alunos”, analisa o docente.

Por outro lado, ainda segundo ele, o contato entre alunos e professores também é afetado pela IA. “Quando as aulas são lecionadas de forma presencial, os professores têm um contato direto com seus alunos, conseguindo sanar dúvidas e questionamentos que surgem durante as explicações. Com o uso da IA essa interação diminui. Ou seja, os professores e alunos ganham por um lado, mas acabam perdendo por outro”.

“A Inteligência Artificial tem muito a somar com o setor da educação e com o desenvolvimento dos alunos, desde que a sua implementação seja muito bem pensada e discutida pelas instituições de ensino”, acrescenta.

