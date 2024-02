5 cuidados com os carros durante o verão

Veja recomendações simples que ajudam a proteger a pintura, os pneus e outros itens do seu veículo no calor

No verão, o seu automóvel pode precisar de mais cuidados Imagem: AS photo family | Shutterstock

Com o verão cada vez mais intenso, os dias de altas temperaturas e o sol muito forte são comuns. Estes fatores podem prejudicar e até danificar o seu carro. Pensando nisso, Rodrigo Pothin, CMO da Loja do Mecânico, plataforma multicanal de máquinas e ferramentas da América Latina – com foco também no segmento automotivo, lista algumas dicas valiosas para o cuidado com os veículos durante o período. Confira!

1. Ar-condicionado

Um dos itens mais utilizados no calor é o ar-condicionado. Durante a manutenção, deve-se checar se o equipamento está gelando corretamente. Para isso, é necessário verificar se há vazamentos e como está o funcionamento do compressor, além das condições das mangueiras e do filtro de ar. É recomendável também a realização de uma higienização do sistema de climatização do veículo, já que a tendência é usar o equipamento com maior frequência.

2. Arrefecimento

Outra dica relevante durante o período, é o sistema de arrefecimento responsável por manter a temperatura ideal do veículo. Levando em conta que o carro vai trabalhar mais nos dias quentes, é preciso se certificar que o radiador e o sistema de arrefecimento estejam limpos e sem obstruções, evitando o superaquecimento do motor.

A atenção ao motor é necessária, pois o calor intenso pode aumentar a pressão no sistema de lubrificação Imagem: M2020 | Shutterstock

3. Motor

Para o motor, é importante verificar o nível e a qualidade do óleo regularmente, pois o calor intenso pode aumentar a pressão sobre o sistema de lubrificação. Além disso, em casos de carros mais antigos, é preciso se atentar com a bateria, que pode ter problemas de evaporação do eletrólito, a parte líquida do componente, podendo danificar outros componentes internos da bateria.

4. Funilaria

Com relação à pintura e o interior do veículo, procurar estacionar em locais cobertos e com sombra sempre que possível é recomendado para proteger o veículo de danos que podem ser causados pelo sol, tanto na pintura quanto nas partes de plástico, de borracha e até no tecido dos bancos. Outra recomendação é assegurar a limpeza do carro, levando em conta que as sujeiras também podem ser prejudiciais para a lataria.

5. Pneus

Por fim, o cuidado com a calibragem dos pneus. A aferição e calibragem devem ser feitas com eles nas temperaturas mais baixas possíveis, evitando que ocorra uma leitura errada da pressão. A calibragem errada pode danificar os pneus e desgastar equipamentos da suspensão, provocando acidentes.

