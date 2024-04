5 cuidados para prevenir a perda de visão

Alguns hábitos são importantes para evitar problemas oculares que podem levar à cegueira

Alguns cuidados ajudam a evitar a perda de visão Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

Neste mês, é realizada a campanha Abril Marrom para alertar a população sobre a importância de buscar acompanhamento médico e realizar exames de rotina, para o diagnóstico precoce das doenças oculares que podem provocar cegueira.

Conforme o H.Olhos – Hospital de Olhos, referência oftalmológica no Estado de São Paulo, a prevenção pode salvar a visão. Isso porque algumas das enfermidades associadas à perda de visão severa, como a catarata, o glaucoma, a degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e a retinopatia diabética podem ser prevenidas ou controladas se os cuidados adequados forem adotados a partir da fase inicial.

Além disso, a falta de acesso aos óculos para corrigir problemas de visão é a principal causa de cegueira reversível no mundo. O uso da correção óptica possibilita que a pessoa enxergue corretamente e, ao mesmo tempo, ajuda a evitar sintomas como dor de cabeça e problemas de aprendizado.

Perda de visão no Brasil e no Mundo

Uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) indica que, até 2050, os casos de cegueira e deficiência visual dobrarão no mundo todo. O estudo internacional do Grupo de Especialistas em Perda de Visão (VLEG) da USP de Ribeirão Preto prevê que, em menos de 30 anos, 61 milhões de pessoas serão cegas, 474 milhões terão deficiência visual moderada e severa e 360 milhões, deficiência visual leve.

Publicado pela revista científica britânica The Lancet Global Health, o estudo chama a atenção para o Abril Marrom, mês de prevenção e combate à cegueira e de educação sobre as doenças que podem ser diagnosticadas precocemente para evitar a perda da visão. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% dos casos de cegueira seriam prevenidos com ações efetivas de prevenção e tratamento.

Cuidados para evitar a cegueira

Muitas vezes, “alguns cuidados básicos podem ser suficientes para evitar a perda de visão irreversível”, explica a oftalmologista Myrna Serapião, especialista em doenças externas oculares e córnea, transplante de córnea, doenças da superfície ocular e catarata do H.Olhos e Diretora Médica da Rede Vision One.

A seguir, a médica cita algumas medidas que podem ser adotadas para evitar a cegueira:

1. Realize exames oftalmológicos

É importante fazer uma avaliação oftalmológica de rotina, mesmo que não haja sintomas aparentes. Esse tipo de exame detecta problemas oculares precocemente e aumenta as chances de tratamento bem-sucedido.

Os óculos de sol são essenciais para proteger os olhos Imagem: Ground Picture | Shutterstock

2. Proteja os olhos

Utilize óculos de sol com proteção UV, evite olhar diretamente para o sol ou fontes de luz intensa e use equipamentos de proteção adequados em atividades que possam colocar os olhos em risco. Como exemplos, pode-se citar trabalhos com produtos químicos ou maquinário pesado.

3. Controle doenças crônicas

Procure controlar diabetes e hipertensão, por exemplo, capazes de afetar a saúde ocular e aumentar o risco de cegueira.

4. Faça exames precocemente

Caso tenha qualquer problema de visão, é importante procurar um oftalmologista o mais rápido possível. O tratamento precoce de doenças oculares pode evitar a perda da visão ou atrasar sua progressão.

5. Cuide da higiene

Ensinar e praticar medidas simples de higiene, como lavar as mãos regularmente e não coçar os olhos, ajudam a prevenir infecções oculares, como conjuntivite.

Por Sig Eikmeier