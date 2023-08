5 curiosidades sobre a mulher do signo de Leão

Brilho natural e personalidade forte estão entre as marcas das leoninas, que também adoram um reconhecimento

As nativas de Leão brilham naturalmente Imagem: Elizabeth Mitch | Shutterstock

Leão é o quinto signo do zodíaco. Representado pelo rei da selva, o seu elemento é o fogo, a pedra é o diamante e o planeta regente é o Sol, o que confere às mulheres desse signo uma personalidade forte, alegre e calorosa, bem como um brilho próprio que faz as leoninas chamarem a atenção por onde passam.

Além disso, segundo a astróloga Thaís Mariano, as nativas deste signo gostam de comandar a própria vida, claro, tendo sempre o seu esforço reconhecido. “A busca por reconhecimento é algo bem presente na nativa deste signo. Isso pode, inclusive, se tornar um desafio, fazendo com que ela aja fora de seus princípios e do que realmente quer somente para receber reconhecimento”, alerta.

A seguir, confira mais 5 curiosidades sobre as leoninas para você conhecer mais a personalidade dessas nativas!

1. São competitivas

As leoninas podem ser mulheres competitivas, pois não querem que outra pessoa brilhe mais do que elas. Por outro lado, também são generosas, conseguem reconhecer as qualidades do outro e servem de apoio para quem precisa. “Com esse seu lado generoso, [a nativa] pode entrar em relacionamentos com pessoas com personalidade mais fraca e apagada, exercendo o papel de servir de apoio a essas pessoas”, explica a astróloga Thaís Mariano.

2. Adoram um elogio

As nativas de Leão amam quando são tratadas como rainhas: não é à toa que os elogios fazem os olhos delas brilharem. Por isso, se você quer conquistar uma mulher desse signo, a melhor forma é começar levantando o seu ego e, se o foco é um relacionamento sério e duradouro, demonstre lealdade e seja fiel a ela.

As mulheres de Leão gostam de presentes que demonstrem o seu poder (Imagem: Gorbash Varvara | Shutterstock)

3. Gostam de presentes caros

A vaidade está entre uma das características marcantes das leoninas, que gostam de estar sempre arrumadas e perfumadas. De modo geral, elas apreciam tudo que pode demonstrar ainda mais o seu poder, como roupas e acessórios de grifes. Para surpreendê-las, a aposta certeira é dar presentes que brilham, como pedras preciosas e ouro.

4. São resistentes às mudanças

Leão é um signo fixo e naturalmente resistente às mudanças. Com suas nativas, não seria diferente. Isso porque, apesar de serem conhecidas pela coragem, elas também são inseguras com o futuro e pensam duas vezes antes de tomarem uma decisão, pois “possuem certa dificuldade em admitir um erro, engano ou cogitar que isso possa acontecer”, ressalta Thaís Mariano.

5. Estão sempre preocupadas com quem ama

As mulheres de Leão podem até ser autoconfiantes e mandonas, mas também são muito afetuosas, o que faz delas extremamente preocupadas com o bem-estar das pessoas que amam. Nesse sentido, elas procuram sempre ajudar e fazem isso de coração. Aliás, o coração é o ponto fraco dessas nativas.