5 curiosidades sobre a mulher do signo de Touro

As taurinas se destacam pela elegância, independência, sensibilidade e outras características que as diferenciam

Taurinas adoram arte e o meio ambiente Imagem: Natalia Gaikova | Shutterstock

Touro, o segundo signo do zodíaco, é caracterizado por sua natureza fixa, regido por Vênus e governa a casa 2 do Mapa Astral. Representados pelo animal de mesmo nome, os taurinos são amplamente reconhecidos por sua estabilidade, abordagem prática e determinação.

Conforme explica a astróloga Thais Mariano, Touro é o signo que traz consigo a plenitude da força vital. “É neste ponto que aquilo que teve início em Áries se materializa. Touro traz consigo a tranquilidade, a beleza, a paciência e a perseverança, tudo isso em um solo fértil e rico em abundância”, afirma.

As taurinas, em especial, se destacam pela elegância, independência, sensibilidade e outras características que as diferenciam. A seguir, veja 5 curiosidades sobre as mulheres desse signo!

1. Romântica e sensual

Regida por Vênus, a mulher de Touro costuma ser charmosa e sensual e sempre busca prazer nos cinco sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Ela exala uma aura cativante e atraente, muitas vezes resultado de sua confiança natural e atitude serena.

Essa característica se estica para a maneira como demonstra seus interesses amorosos: ninguém se entrega e acredita no romance como uma mulher de Touro. Ela sempre irá além para fazer quem ama feliz ou para ver um sorriso em seu rosto e, embora ela nem sempre espere o mesmo em troca, definitivamente aprecia quando isso acontece.

2. Atração pela beleza e natureza

Mulheres de Touro tendem a apreciar a estética e a harmonia visual. Elas podem ter um olho aguçado para moda e decoração e, muitas vezes, preferem ambientes agradáveis e esteticamente atraentes. A sensibilidade sensorial das taurinas também se estende às artes, incluindo música, pintura, escultura e outras formas de expressão artística.

Uma mulher de Touro adora a cultura da cidade, mas é apaixonada pelo meio ambiente, gosta de passar tempo na natureza, de jardinagem e de cuidar de animais. Tende a ansiar por uma vida calma, tranquila e pacífica no estilo do campo. Ou seja, geralmente, ela se sente mais feliz em um ambiente artístico ou quando está cercada pela beleza da natureza.

Touro é regido por Afrodite: deusa do amor, da beleza e da arte. Desse modo, as taurinas valorizam muito a estética. “Em toda a sua potencialidade, Touro nos traz a consciência da importância de colocar o amor em tudo o que se faz. Assim, tudo ao seu redor se torna belo e fértil, trazendo paz interior, saúde e equilíbrio das emoções”, pontua a astróloga Thaís Mariano.

3. Bom humor e capacidade de conversas profundas

Recorra à taurina sempre que quiser ter uma conversa interessante e envolvente. Ela tem muito conhecimento e, mesmo quando não sabe algo, está sempre disposta a ouvir e aprender com você, e isso é algo que a torna uma das melhores parceiras e amigas. Por isso, é possível confiar nela para encontrar respostas para todas as suas perguntas e soluções para os problemas.

As taurinas estão sempre prontas para proteger, dar conforto e afeto àqueles que amam. “Nunca esquecem o apoio que tiveram também. São leais e fazem questão de demonstrar a importância das pessoas que importam em suas vidas”, explica Thaís Mariano.

Por outro lado, a mulher desse signo não se leva a sério quando está feliz e sempre acredita que ser boba e brincalhona é a melhor maneira de viver a vida. Tudo isso a torna encantadora para a outra pessoa e também deixa uma impressão duradoura dela nos outros.

A natureza do elemento Terra torna as taurinas práticas e realistas (Imagem: Natalia Gaikova | Shutterstock)

4. Aprecia a paz e a calma, mas adora se aventurar

Ela é caseira e pacífica, e, ao mesmo tempo, quando diz que está pronta para algo cheio de adrenalina, está pronta de verdade. Fica extremamente empolgada com aventuras e adora embarcar em uma. Acima de tudo, encontra uma maneira de adicionar algo criativo a tudo isso e tornar suas aventuras ainda mais emocionantes.

5. Resiliente e independente

A mulher de Touro é emocionalmente muito forte e consegue lidar com enormes quantidades de estresse, que pode vir do trabalho, da família ou dela mesma. Porém, raramente ela se desmorona sob pressão e, geralmente, nem vai reclamar ou mostrar sinais de estar chateada. Ela evita buscar simpatia e, em vez disso, confiará em sua independência e firmeza para superar situações estressantes.

A independência é uma das características mais conhecidas de uma mulher de Touro. Ela sabe como fazer as coisas por si mesma e certamente não tem medo de assumir um novo projeto ou liderar outros. Muitas vezes, prefere trabalhar sozinha em vez de em grupo.