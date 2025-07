Seja no trabalho, entre amigos ou nas redes sociais, estes ícones estão presentes em praticamente todos os contextos

Os emojis tornaram-se um dos recursos de comunicação mais universais da era digital Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock

Muito além dos rostinhos que expressam alegria, tristeza ou surpresa nas mensagens, os emojis conquistaram um espaço definitivo no nosso jeito de se comunicar. Esses pequenos símbolos evoluíram de simples complementos visuais para verdadeiros tradutores de sentimentos, intenções e até ironias — tudo em poucos pixels.

Hoje, é quase impossível imaginar uma conversa digital sem algum ícone colorido para reforçar ou suavizar o tom das palavras. Seja no trabalho, entre amigos ou nas redes sociais, eles estão presentes em praticamente todos os contextos. Para celebrar essa revolução na linguagem digital, confira 5 curiosidades sobre o Dia do Emoji, celebrado em 17 de julho, e seu impacto no mundo!

1. O primeiro conjunto de emojis nasceu no Japão em 1999

O criador dos emojis foi o engenheiro Shigetaka Kurita, que trabalhava na empresa japonesa de telecomunicações NTT DoCoMo. Ele desenvolveu um conjunto de 176 pictogramas para facilitar a comunicação entre usuários de celular, dentro de um serviço chamado “i-mode”. Curiosamente, esses primeiros emojis tinham apenas 12×12 pixels e foram inspirados em símbolos da cultura japonesa, como clima, comidas e expressões.

2. A escolha do dia 17 de julho tem um motivo

O Dia Mundial do Emoji não foi escolhido aleatoriamente: ele surgiu porque a imagem do emoji de calendário no sistema iOS exibe justamente 17 de julho. Essa data corresponde ao lançamento do iCal (calendário da Apple) em 2002, o que acabou sendo adotado como símbolo global da comemoração. Foi o fundador do Emojipedia, Jeremy Burge, quem oficializou a data em 2014.

O rosto chorando de rir é o emoji mais utilizado mundo afora Imagem: LightField Studios | Shutterstock

3. O rosto com lágrimas de alegria foi o mais usado do mundo

Entre os mais de 3.000 emojis oficiais reconhecidos pela Unicode (que define um conjunto de caracteres universal, incluindo letras, números, símbolos e emojis), um deles dominou por anos os rankings globais: o conhecido como “rosto com lágrimas de alegria”. Ele foi, inclusive, eleito a “palavra do ano” em 2015 pelo Oxford Dictionaries, fato inédito para um símbolo gráfico. É um dos maiores exemplos de como os emojis extrapolam o texto e viram linguagem por si só.

4. Emojis fazem parte do acervo de museus

Sim, você leu certo: os emojis foram parar no MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York). Em 2016, os 176 primeiros ícones criados por Kurita entraram para a coleção permanente do museu como reconhecimento do impacto visual e comunicacional dessas imagens. Eles são considerados marcos da linguagem digital e da cultura contemporânea.

5. Eles já estrelaram filme e apareceram no BBB

Em 2017, os emojis chegaram aos cinemas com a animação “The Emoji Movie”, que explora um universo em que esses ícones têm vida própria. Mesmo recebendo críticas variadas, o filme consolidou a presença dos emojis na cultura pop. No Brasil, os símbolos também ganharam espaço no Big Brother Brasil, sendo usados por participantes para expressar sentimentos no queridômetro — o que aproxima o público das emoções do jogo.