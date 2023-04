5 destinos brasileiros para admirar as estrelas

Comemore o Dia Mundial da Astronomia planejando a próxima viagem para observar o céu

Há muitos destinos no Brasil para admirar o universo Imagem: theartofsounds | Freepik

O Dia Mundial da Astronomia é comemorado em 8 de abril, nesse sentido, a visão de um céu estrelado torna-se ainda mais convidativa para admirar a beleza que a galáxia possui. Além disso, uma pesquisa recente da Booking.com revelou que mais da metade (56%) dos viajantes brasileiros buscam férias ‘desconectadas’, em que possam fugir da realidade. Para planejar a próxima viagem com o charme das estrelas e longe dos grandes centros urbanos, conheça 5 destinos brasileiros para admirar a grandiosidade do universo e seus corpos celestes.

1. Caraíva, Bahia

Caraíva, charmoso vilarejo praiano, lidera o ranking quando o assunto é observar o céu estrelado. Localizado em Porto Seguro, na Bahia, o destino tem um clima sereno (a não ser nos meses de alta temporada), com ruas de areia e acessível por meio de barco, ou seja, carros não circulam por ali. O lugar é ideal para curtir a natureza de forma sossegada, visitar as praias, as construções coloridas, dar um mergulho no Rio Caraíva e, claro, se esbaldar na gastronomia baiana.

A luz elétrica chegou no destino há pouco tempo, o que dá a dimensão dessa atmosfera mais rústica do local, mas ela não atrapalha em nada quem quer olhar para o céu à noite para observar as estrelas. Para a hospedagem, uma boa opção é a Pousada Vila Verde Caraíva, que possui o selo Viagem sustentável da Booking.com, a 300 metros da Praia de Caraíva.

2. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Única capital presente no top 5, o Rio de Janeiro é um destino completo: com bastante agitação e oferta de atrações, para quem não abre mão de um roteiro cheio de atividades; e, por outro lado, a cidade é rodeada por uma natureza exuberante, com suas montanhas, florestas e, claro, as praias.

Para os interessados em astronomia, a cidade possui seu próprio planetário, com um museu dedicado ao assunto, sessões de cúpula, com projeções imersivas, e uma atividade semanal de observação do céu. Os apartamentos da Leblon House IV ficam a uma curta distância do planetário e a 600m da Praia do Leblon.

Jericoacoara possui praias paradisíacas (Imagem: Diniz | Shutterstock)

3. Jericoacoara, Ceará

Eleita a segunda melhor praia do Brasil por uma pesquisa da Booking.com, Jericoacoara é uma delícia de destino, que reúne um centrinho descolado com excelentes restaurantes, pousadas charmosas, praias, passeios por dunas, lagoas de águas cristalinas e até um mangue seco.

Assistir ao pôr do sol em Jericoacoara já virou atração turística e vale curtir o resto da noite observando as estrelas, afinal, é o terceiro destino nacional mais indicado para a atividade de acordo com a opinião dos viajantes brasileiros. Uma dica de acomodação é a pousada Vila Kalango, com selo Viagem Sustentável da Booking.com, com quartos de madeira e tijolos de barro, para um ambiente mais rústico, e um restaurante com vista para o mar.

4. Alto Paraíso de Goiás, Goiás

O vilarejo de São Jorge, em Alto Paraíso de Goiás, é porta de entrada do famoso Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, onde predomina o cerrado de altitude. É um destino perfeito para quem quer fazer uma imersão na natureza durante as férias, com centenas de cachoeiras e oferta de esportes e atividades ao ar livre, como trilhas, tirolesa, rapel e rafting, além de ser conhecido por seu lado místico.

Longe de ambientes urbanos, São Jorge fica mais isolado e, portanto, é um ótimo local para observar estrelas à noite. Uma dica é visitar o Mirante da Estrela, onde as pessoas assistem ao pôr do sol e admiram o céu estrelado. A Pousada Caminho Das Cachoeiras é uma boa opção para quem se hospeda em São Jorge, localizada a 400 metros do parque nacional.

5. Fernando de Noronha, Pernambuco

Fernando de Noronha é um destino que figura nas listas de desejo de muitos viajantes, afinal, as paisagens naturais do arquipélago pernambucano são paradisíacas. Por ali, as atrações são focadas na natureza, como passeios de barco ou canoa, tours de mergulho ou snorkel, observação de animais, trilhas, piscinas naturais e praias.

Além disso, o destino completa o top 5 dos mais recomendados para observação de estrelas, então vale incluir na agenda para não esquecer de tirar um tempinho à noite para admirar o universo e, quem sabe, conseguir boas fotos da Via Láctea. Quem visita o arquipélago pode se hospedar na Pousada Moana, que possui um jardim e alguns quartos com varanda com vista das montanhas.

Por Bianca Carvalho