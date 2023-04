5 dicas de como cuidar de um camundongo

Roedor pode ser um ótimo animal de estimação para quem procura pets de pequeno porte

Os camundongos precisam de um espaço limpo, seguro e adequado para viver Imagem: Rudmer Zwerver | ShutterStock

O camundongo é um pet adorável. Esse roedor pode ser um animal de estimação afetuoso e interessante. Inclusive, é curioso, inteligente e pode ficar muito apegado a seus tutores.

Geralmente, camundongos pesam entre 20 e 30 gramas e medem cerca de 10 centímetros de comprimento. Eles são muito menores do que outros roedores de estimação, como hamsters, e noturnos, o que significa que podem ser mais ativos à noite. Veja como cuidar deles adequadamente:

1. Proporcione um ambiente adequado

Os camundongos precisam de um espaço limpo, seguro e adequado para viver. Uma gaiola grande com espaço para correr, escalar e brincar é essencial. Além disso, forneça uma cama confortável, brinquedos seguros para roer e um bebedouro com água limpa.

2. Alimentação adequada

Os camundongos são onívoros e precisam de uma dieta equilibrada. Alimentos comerciais para roedores podem ser encontrados em pet shops e devem ser a base da alimentação. Além disso, frutas e vegetais frescos e limpos podem ser fornecidos como suplemento. Em todo caso, consultar um veterinário antes de alimentar os bichinhos é o mais indicado.

3. Exercícios

Eles são animais muito ativos, adoram escalar e correr e precisam de exercício regular. Por isso, é importante fornecer brinquedos e acessórios para que possam se exercitar e se divertir.

A gaiola dos camundongos deve ser higienizada regularmente (Imagem: Paulpixs | ShutterStock)

4. Limpeza da gaiola

Os camundongos são animais limpos e normalmente se cuidam sozinhos. No entanto, a gaiola deve ser higienizada regularmente para evitar o acúmulo de urina e fezes, que podem ser prejudiciais à saúde do camundongo. Por isso, limpe-a completamente uma vez por semana e as áreas sujas diariamente.

5. Interação social

Sociais, os camundongos podem ficar deprimidos se ficarem sozinhos por muito tempo. Então, dedique um tempo para brincar e interagir com seu animal de estimação todos os dias a fim de mantê-lo saudável e feliz.

Ao escolher um camundongo como animal de estimação, é importante lembrar que ele precisa de atenção, cuidado e uma dieta adequada para permanecer saudável e feliz. Com o ambiente correto, interação social regular e alimentação apropriada, ele pode ser um companheiro adorável e divertido.