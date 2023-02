5 dicas de decoração para ambientes pequenos

Designer de interiores ensina truques para compor um espaço organizado e harmonioso

Decoração de apartamentos pequenos exige criatividade e planejamento Imagem: Shutterstock

Nos grandes centros urbanos, casas e apartamentos pequenos são uma realidade. O alto gasto com moradia, por exemplo, fez surgir apartamentos muito pequenos. Com isso, as pessoas podem abrir mão de um espaço maior para morar em regiões centrais.

De acordo com um levantamento realizado pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP), em 2022, houve um crescimento na oferta de apartamentos de até 30 m² na capital de São Paulo.

Além do valor e da localização, morar em espaços menores tem as suas vantagens, como a facilidade para a limpeza e a organização. No quesito decoração, também há formas de tornar os ambientes aconchegantes e harmoniosos. Por isso, a designer de interiores Cecília Cruz lista 5 dicas infalíveis para aproveitar todo o potencial dos espaços do seu lar. Confira!

1. Respeite a circulação dos cômodos

Antes de pensar na decoração das áreas, lembre-se de garantir espaço de circulação pelo local. Isso facilita o uso do cômodo e evita que o espaço fique comprometido.

2. Utilize móveis pequenos e leves

Evite móveis grandes, pois eles ocupam muito espaço. O ideal é investir em um mobiliário pequeno e leve.

Utilizar cores claras oferece sensação de amplitude ao espaço (Imagem: Shutterstock)

3. Invista em cores claras

Na hora de colorir as paredes, escolha tons claros de verde, azul, cinza, violeta ou de cores mais neutras. Eles trazem leveza e imprimem uma sensação de amplitude ao espaço. Cores escuras, por outro lado, passam a sensação de que as áreas são menores do que realmente são.

4. Aposte em vidros para decoração

Uma dica é apostar em mesas de vidro, pois causam a impressão de leveza e amplitude.

5. Aproveite os cantos

Uma boa dica é instalar prateleiras ou bancadas. Em ambientes como o banheiro, é válido investir em uma pia ou uma banheira, por exemplo. Apostar em móveis planejados também é uma ótima pedida pelo fato de ocuparem os espaços de maneira funcional.

Por Bruna Zanin