5 dicas de limpeza para casas com animas de estimação

Especialista explica sobre a importância de higienizar corretamente o ambiente em que os pets vivem

Os pelos podem provocar ácaros que, somados à sujeira habitual da casa, aumentam a possibilidade de crises alérgicas Imagem: EkaterinaSid | Shutterstock

Quem possui animais de estimação em casa sabe que manter o ambiente limpo, organizado e cheiroso pode ser um desafio. No entanto, com alguns cuidados básicos no dia a dia, é possível ter uma casa higienizada e segura para a saúde de todos.

Segundo o embaixador da EsfreBom e biomédico microbiologista Roberto Figueiredo, o Dr. Bactéria, a presença dos animais pode contribuir para o desenvolvimento de algumas doenças (como sinusite, rinite, asma, giardíase e toxoplasmose), mas é possível evitá-las se manter o ambiente higienizado.

A seguir, confira as dicas de limpeza listadas pelo especialista.

1. Atenção aos produtos utilizados

Antes de começar a limpar a casa, lembre-se que você tem um animal de estimação. “Portanto, nunca use água sanitária e cloro nos locais onde o pet circula, pois esses produtos podem causar dermatite de contato na patinha e pele dele,” explica Dr. Bactéria.

A sugestão do especialista é que os tutores olhem sempre a composição dos produtos químicos na embalagem para se certificarem que não causará danos. “Produtos que levam amônia em sua composição também devem ser evitados, pois o cheiro estimula o cãozinho a urinar nos locais onde essa substância foi utilizada”, indica.

2. Acabe com o cheiro ruim

Mesmo com a higiene do pet em dia, o odor do animal costuma predominar na maioria das casas. Para eliminar o cheiro, o Dr. Bactéria recomenda uma solução prática e eficiente: “Em um balde, misture nessa sequência: 1 litro de água, ¼ copo de álcool, 1 colher de sopa de bicarbonato, ½ copo de vinagre branco e 1 colher de amaciante. Coloque em um borrifador e utilize nos locais onde o cheiro está mais forte.” Depois disso, para manter o odor agradável dos ambientes, opte por aromatizantes de ar com fragrâncias suaves.

3. Limpe o xixi do lugar indevido

Mesmo os cães mais adestrados, vez ou outra, podem urinar no lugar errado. “Para limpar o xixi, utilize um papel toalha ou pano para tirar o excesso do líquido. Depois, borrife a mistura caseira para higienizar e eliminar o cheiro forte”, recomenda.

4. Elimine os pelos pela casa

Pelos podem provocar ácaros que, somados à sujeira habitual da casa, aumentam a possibilidade de crises alérgicas – nos tutores e nos pets, podendo também provocar doenças respiratórias e alérgicas. Gatos, especialmente os mais velhos, costumam soltar muitos pelos por toda a casa. Quanto aos cachorros, isso ocorre especialmente nas épocas de troca de pelagem. Para atenuar o problema, uma dica é manter sempre tosados e bem escovados.

“Quando os pelos estão por todo o chão da casa, para realmente eliminá-los, é importante evitar varrer o local, o que estimularia a suspensão dos mesmos pelo ar. No chão, utilize um bom mop e panos de microfibra nos móveis, pois ambos retêm a sujeira, mesmo as micropartículas, e evitam que o pelo seja transferido de um local para outro. Aspiradores de pó também são boas opções, especialmente para quantidades maiores de pelos. Para finalizar, utilize os rolos adesivos para limpar o sofá, por exemplo, e outras superfícies”, comenta o especialista.

5. Troque regularmente as roupas de cama e utensílios

Para os donos que permitem que seus pets fiquem em camas é importante realizar a troca de fronhas, lençóis e cobertores duas vezes por semana. A caminha do pet também deve ser higienizada com a mesma frequência. Quanto aos utensílios utilizados por ele, como pratinhos e brinquedos, a limpeza deve ser diária.

Por Angelica Pereira