5 dicas de maquiagem para quem usa óculos de grau

Maquiadora ensina truques incríveis para realçar o seu olhar

Se a sua armação for preta, varie à vontade nas cores da maquiagem Imagem: Kiselev Andrey Valerevich | Shutterstock

Para algumas pessoas, os óculos de grau são de extrema importância para a saúde dos olhos. Mas saiba que eles não impedem ninguém de investir na maquiagem, inclusive para os olhos. A maquiadora Rosângela Bazalia comenta que algumas regrinhas ajudam muito no resultado da make. Confira!

1. Escolha da armação

Conforme explica Rosângela Bazalia, a conquista de um visual incrível começa pela escolha da armação dos seus óculos. “A armação não deve cobrir as sobrancelhas, é importante que essa área fique em evidência”, indica.

2. Cuidados com a cor

Um erro muito comum que acontece com quem usa armação colorida é querer combinar a cor do batom ou da sombra com os óculos. De acordo com a maquiadora, isso cria um look pesado. Uma dica para não errar é: se a sua armação for preta, varie à vontade nas cores da maquiagem. Agora, se sua armação for colorida, use batons em tons pastel.

3. Olho esfumado

Sim, é possível esfumar a sombra mesmo usando óculos. Apenas fique atenta à razão pela qual você usa óculos:

Pessoas com miopia

As suas lentes possuem o efeito de diminuir os olhos. Sendo assim, o ideal é usar sombras claras em tons alegres e lápis branco na linha d’água, para deixar os olhos maiores e iluminados.

Visão com hipermetropia

As suas lentes aumentarão os seus olhos. Nesse caso, o truque é usar sombras em tons escuros como o marrom e o preto. O lápis preto na linha d’água inferior é um superaliado para quem quer diminuir os olhos.

Máscaras que avolumam os cílios são as mais indicadas para quem usa óculos (Imagem: Puhhha | Shutterstock)

4. Cílios sem manchar as lentes

Você que usa óculos já deve ter passado pela seguinte situação: quando você coloca os óculos, os cílios com máscara encostam nas lentes ou, pior, as mancham. A maquiadora Rosângela Bazalia explica o que fazer para evitar essa situação:

“Existem as máscaras de cílios que alongam e as que avolumam. Para quem usa óculos, as que avolumam são as mais indicadas. Quanto mais camadas dessa máscara você passar, mais volumosos os cílios ficarão. Porém, se os cílios forem muito curtos, não há problema em usar uma máscara que alongue”.

5. Pele sem oleosidade

Quando você faz a maquiagem e coloca os óculos em seguida, o dorso do nariz, área em que a armação fica apoiada, pode apresentar oleosidade com o passar das horas. Isso acontece por causa do atrito do acessório com a pele. A maquiadora indica alguns truques indispensáveis para evitar esse incômodo, tais como: