5 dicas de segurança cibernética para empresas

Especialista mostra como é possível manter os dados seguros com pequenas ações no dia a dia

Senhas fracas são uma das principais vulnerabilidades que os hackers podem explorar Imagem: Song_about_summer | Shutterstock

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi criada para proteger informações de pessoas e empresas. Com a sanção, ela trouxe impactos na rotina das empresas, deixando ainda mais claro o quanto é necessário prevenir-se de um problema com segurança de informações no futuro.

Recentemente, uma empresa chamada Telekall Infocervice foi multada pela ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) por infringir a lei de proteção de dados. Ela deverá pagar R$ 7,2 mil por infração ao artigo 7º da LGPD.

Além da Telekall Infocervice, muitas outras empresas também estão enfrentando problemas com a segurança de informações e vazamentos de dados. Por isso, é importante que todas as organizações se protejam para evitar algum prejuízo no futuro.

Consequências do roubo de dados

Os ataques com violação de dados podem ter consequências devastadoras, incluindo perda de receita e de dados confidenciais e danos à reputação da empresa, além de graves penalidades. Para evitar a violação de dados, as organizações precisam adotar medidas preventivas de segurança cibernética.

Por isso, o advogado e sócio-gestor da RGL Advogados e especialista em LGPD, Rubens Leite, lista algumas das principais medidas que as empresas podem tomar para proteger os dados e minimizar o risco de violação. Confira!

1. Realize treinamentos para os funcionários

Muitas violações de dados ocorrem devido a erros humanos. Funcionários desatentos podem ser enganados por golpistas ou podem deixar informações confidenciais desprotegidas. As empresas devem investir em treinamento regular de segurança cibernética para seus funcionários e conscientizá-los sobre as melhores práticas de segurança de dados.

2. Utilize senhas fortes e autenticação de dois fatores

Senhas fracas são uma das principais vulnerabilidades que os hackers podem explorar. As empresas devem implementar políticas de senha fortes e incentivar os funcionários a escolherem senhas seguras e exclusivas. A autenticação de dois fatores adiciona uma camada extra de segurança e deve ser usada sempre que possível. Além disso, alterar a senha de tempos em tempos também irá ajudar a prevenir possíveis ataques.

3. Atualize os sistemas e aplicativos regularmente

As atualizações de segurança são cruciais para manter os sistemas e aplicativos protegidos contra ameaças conhecidas. As empresas devem garantir que eles sejam atualizados regularmente e que todos os patches de segurança sejam instalados.

É importante monitorar regularmente as redes para evitar tentativas de invasão (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

4. Monitore a rede de perto

É importante que as empresas monitorem regularmente sua rede em busca de atividades suspeitas. O monitoramento pode ajudar a detectar tentativas de invasão e outras atividades maliciosas.

5. Faça backup regularmente

Em suma, fazer backup regularmente dos dados da empresa é uma das melhores maneiras de proteger contra a perda de dados em caso de violação. As empresas devem ter um plano de backup adequado e testá-lo regularmente para garantir que os dados possam ser recuperados rapidamente em caso de necessidade.

Por fim, as organizações precisam estar vigilantes em relação à segurança cibernética e tomar medidas para minimizar o risco de violação de dados. A adoção de medidas preventivas de segurança cibernética, como educar os funcionários, usar senhas fortes, atualizar sistemas e aplicativos, monitorar a rede e fazer backup regularmente, pode ajudar a proteger os dados da empresa contra ameaças e ataques.

Por Isabelle Rocha