5 dicas importantes para manter o coração saudável

Cardiologista ensina hábitos simples para prevenir doenças cardíacas e garantir longevidade

Pequenas atitudes diárias, somadas ao acompanhamento profissional, são a chave para uma vida plena e com mais saúde cardiovascular Imagem: fizkes | Shutterstock

O coração, muitas vezes lembrado apenas em situações de emergência, precisa de atenção diária para permanecer saudável. Felizmente, pequenas atitudes de autocuidado, quando constantes, são decisivas na prevenção de doenças cardíacas. Mais do que tratar sintomas, o desafio é aprender a proteger o sistema cardiovascular antes que os problemas apareçam.

“A saúde do coração é um investimento contínuo. Pequenas mudanças no dia a dia podem gerar grandes benefícios a longo prazo, prevenindo condições graves e melhorando a qualidade de vida”, afirma a Dra. Luciana Gontijo Vivian, cardiologista e coordenadora de Pronto Atendimento do Hospital Orizonti, referência em saúde e experiência do paciente em Minas Gerais.

Depois desse alerta, ela compartilha cinco pilares fundamentais para manter o sistema cardiovascular em pleno funcionamento e reduzir significativamente os riscos de problemas futuros. Confira como manter o coração saudável!

1. Pratique atividades físicas

A prática regular de atividade física é um pilar essencial para a saúde do coração. Recomenda-se um mínimo de 150 minutos de exercícios aeróbicos por semana — como caminhada, corrida, natação ou ciclismo — intercalados com pelo menos duas sessões semanais de treino de força.

“É importante realizar a atividade física que você gosta, mas é crucial que o treino seja intercalado com força e aeróbico. Não é preciso ir à academia; exercícios com o peso do próprio corpo em casa já ajudam a manter a massa magra, essencial para o metabolismo, prevenção de lesões, melhora da postura e aumento da força e autonomia. Tudo isso contribui diretamente para a saúde geral e cardiovascular”, explica a Dra. Luciana Gontijo Vivian.

2. Consuma alimentos benéficos para o coração

Uma dieta equilibrada é vital para a saúde cardiovascular. Priorize frutas, verduras e legumes, evitando alimentos processados, ricos em gorduras saturadas e açúcares. Inclua gorduras saudáveis e reduza o consumo de sal, que pode elevar a pressão arterial. Mantenha-se bem hidratado, bebendo bastante água.

O sono regular e reparador é fundamental para a saúde do coração Imagem: New Africa | Shutterstock

3. Priorize boas noites de sono

Uma boa noite de sono é tão importante quanto a alimentação e o exercício. O sono regular e reparador é fundamental para a saúde física e mental. Pessoas que não dormem bem, ou que apresentam sintomas como ronco, devem procurar avaliação médica, pois a privação de sono pode impactar negativamente o coração.

4. Faça acompanhamento cardiológico periódico

A partir dos 30 anos, o acompanhamento cardiológico regular torna-se ainda mais importante. Consultar seu médico e realizar exames periódicos permite avaliar a saúde do coração e detectar problemas precocemente. Monitore regularmente a pressão arterial e o colesterol, que são importantes indicadores da saúde cardiovascular. Pessoas com histórico familiar de problemas cardiológicos ou morte súbita devem ter atenção redobrada.

5. Evite estimulantes em excesso

Estimulantes como energéticos, ricos em cafeína e taurina, devem ser consumidos com moderação, pois podem levar a arritmias cardíacas e palpitações em caso de uso inadequado. O mesmo cuidado se aplica ao consumo excessivo de café. Além disso, o tabagismo é um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas e deve ser evitado. O consumo excessivo de álcool também pode aumentar a pressão arterial e prejudicar o coração.

“Lembre-se que a prevenção é sempre o melhor caminho. Não espere os sintomas aparecerem para começar a cuidar do seu coração. Pequenas atitudes diárias, somadas ao acompanhamento profissional, são a chave para uma vida plena e com mais saúde cardiovascular”, finaliza a cardiologista e coordenadora de Pronto Atendimento do Hospital Orizonti.

Por Pedro Ramos