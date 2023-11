5 dicas importantes sobre empreendedorismo feminino

Mentora empresarial compartilha estratégias poderosas para as mulheres alcançarem sucesso nos negócios

Empreender como mulher requer habilidade para conciliar múltiplos papéis e alcançar o sucesso Imagem: IKO-studio | Shutterstock

Dentre tantas comemorações em novembro, o mês ainda reserva espaço para uma data social: o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, comemorado no dia 19. Com data escolhida pela ONU (Organização das Nações Unidas), a ideia é valorizar e incentivar mulheres a empreender – um caminho que a mentora empresarial Talita Mazzi conhece bem.

“O empreendedorismo feminino é um pouco mais desafiador por outros papéis que a mulher também precisa exercer, além da empresa, que não devem ser deixados de lado. Ela deve lidar, conciliar, sem esquecer de quem é: mãe, esposa, mulher”, analisa a empreendedora, que também é mãe de duas meninas em idade escolar.

A seguir, ela dá algumas dicas para mulheres empreendedoras!

1. O propósito é precedente do sucesso

Apesar de não ser uma trajetória linear, existe um ponto de partida. Segundo Talita, não se basear apenas pelo que está em alta é importante, afinal, você viverá fazendo aquilo. “Empreenda a partir de algo que queima no seu coração, que é uma vocação, e o dinheiro com certeza virá da sequência de um trabalho com propósito”, garante.

2. Conselhos são bem-vindos

Vale também ouvir dicas de quem já empreendeu para evitar alguns perrengues no caminho. No caso de Talita, entender que a empresa não pode ser maior que o desenvolvimento interno do líder faria diferença no passado, tornando suas decisões mais assertivas. Para isso, estar em contato com outros empresários é muito enriquecedor e te faz sair do operacional por um tempo.

3. Não se esqueça dos números

Tudo aquilo que você não mede, não consegue cobrar e, consequentemente, fica sem ter um resultado. “Então, para ser uma mulher que faz a diferença, esteja pautada também em números para poder mensurar os seus resultados”, indica Talita.

Cursos, palestras e mentorias são essenciais para se aprimorar constantemente Imagem: fizkes | ShutterStock

4. Nunca pare de se atualizar

Você nunca vai saber tudo de um assunto, viu? Por isso, uma das principais dicas da mentora empresarial é sempre estudar. Buscar conhecimentos por meio de cursos, palestras, workshops e mentorias é essencial para continuar aprendendo e se aperfeiçoando.

5. Empreender é mudar vidas!

A melhor parte do empreendedorismo é o que você pode fazer na vida das pessoas, é conseguir ser uma voz, potencializar a sua vocação, ajudar outros funcionários, outras famílias. “Eu posso ser uma agente ativa na transformação de algo e deixar um legado”, conclui Talita.