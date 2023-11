5 dicas indispensáveis para viagens com filhos pequenos

Veja como tornar esse momento mais fácil e divertido para todos da família

Planejamento é essencial para evitar estresse durante a viagem com as crianças Imagem: New Africa | Shutterstock

Viajar com crianças pode ser uma experiência maravilhosa. Mas, para quem não tem experiência no assunto, requer um planejamento para garantir uma jornada tranquila e divertida. Nesse sentido, convidamos a influenciadora Camila Amaral, do ‘Mala de Mãe’, que compartilha seus momentos em família durante suas viagens, para ajudar com 5 dicas preciosas para as famílias passarem por este momento. Veja!

1. Aproveite o entretenimento digital

Camila Amaral explica que, apesar de deixar o tablet como última escolha para as crianças que estão em idade de telas, é importante que tenha filmes e jogos baixados nos dispositivos para acesso offline, para os casos de falta ou baixa conectividade com a internet.

2. Atenção ao montar a bolsa para viagem

Em famílias com crianças de diferentes idades é importante ter em mente as peculiaridades de cada uma delas. Para uma bolsa completa, a influenciadora recomenda: “Uma troca de roupa, lanchinho, água, um livro ou alguma distração que a criança goste; se for com bebê, mamadeira com leite em pó e a chupeta ou leite materno […]”.

3. Incentive o entretenimento educativo

Seja para destinos novos ou já conhecidos pela família, é sempre interessante apresentar à criança um livro contando a história sobre o destino a ser visitado. Pode ser em texto, fotos ou interativo (com adesivos e folhas para colagem). Isso despertará na criança um interesse maior pelo local, além de ser um ótimo passatempo durante o trajeto.

Viajar com conforto oferece mais tranquilidade durante o trajeto (Imagem: xalien | Shutterstock)

4. Considere o conforto durante o trajeto

Em viagens de ônibus ou em voos longos, é imprescindível ter conforto durante o trajeto. Seja para o corpo ou para a mente, a tranquilidade da viagem pode, sim, ser planejada. Para os pais e para as crianças, Camila Amaral sugere sempre levar almofada para os pés e para o braço do assento. Além disso, fones de ouvido, daqueles que vão na cabeça, são bem-vindos também, pois os modelos distribuídos no avião costumam ser desconfortáveis para os pequenos.

5. Leve somente o essencial

De acordo com Camila Amaral, os pais devem levar somente o necessário, pois isso evita estresse com a mala. “Tudo que a mãe pensar ‘e se’ pode riscar da lista. 90% das possibilidades que passam pela nossa cabeça não acontecem, e nos 10% das vezes que acontecer, com certeza, conseguimos resolver no destino. Levar pouca bagagem, não precisar administrar e carregar mil itens durante a viagem é um dos principais segredos para as viagens com crianças não serem estressantes”, finaliza a influenciadora.

Por Henrique Souza