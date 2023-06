5 dicas infalíveis para decorar apartamentos pequenos

Arquiteta indica técnicas para projetar um ambiente bonito, confortável e prático

Decoração de apartamentos pequenos deve considerar o dia a dia do morador Imagem: Dariusz Jarzabek | Shutterstock

Para algumas pessoas, morar em apartamento pequeno representa conforto e baixo custo. No entanto, decorar esses ambientes de forma prática e funcional para o dia a dia pode não ser uma tarefa fácil, principalmente considerando a distribuição de móveis e equipamentos eletrônicos. Mas a boa notícia é que existem estratégias que podem ser utilizadas para maximizar os espaços e aproveitar toda a estrutura do seu imóvel.

“Uma boa alternativa é utilizar móveis que possuem mais de uma função, como camas com gavetas embutidas, mesas retráteis e sofás-camas. Os armários planejados também são fundamentais, já que eles aproveitam os espaços verticais e otimizam o armazenamento, aproveitando todos os espaços disponíveis”, diz a arquiteta Luciana Patriarcha.

A seguir, a especialista lista 5 dicas importantes para projetar um apartamento pequeno e aconchegante. Veja!

1. Crie a sensação de amplitude

Segundo a profissional, aplicar técnicas que façam o ambiente parecer maior é a melhor forma de trazer fluidez para os espaços. “Espelhos podem ser utilizados para criar a sensação de amplitude em ambientes pequenos, além de refletirem a luz natural. As cores claras ajudam a ampliar o espaço visualmente, criando a sensação de que o ambiente é mais amplo do que realmente é”, explica a arquiteta.

Luciana Patriarcha também ressalta a necessidade do planejamento para tornar o método eficaz. “Uma iluminação adequada pode ajudar a destacar determinadas áreas e criar uma sensação de profundidade no ambiente. É importante avaliar todos os espaços disponíveis no ambiente e pensar em formas de utilizá-los, por exemplo, nichos em paredes e cantos. Cada projeto deve ser planejado de forma personalizada, levando em consideração as necessidades e preferências dos moradores.”

2. Monte áreas de armazenamento

Investir em móveis que não ocupem espaço também é uma maneira inteligente de acomodar todos os itens sem causar poluição visual no ambiente. “Prateleiras flutuantes são uma ótima opção para aproveitar espaços verticais e criar áreas de armazenamento adicionais sem ocupar espaço no chão. Gavetas são uma solução eficiente para armazenar objetos embaixo de camas, sofás, mesas e outras áreas disponíveis”, diz a arquiteta.

Para a especialista, prateleiras retráteis também podem ser úteis em áreas de cozinha, banheiro e lavanderia. “Pois [elas] permitem que você tenha mais espaço para armazenamento quando precisar, e que elas se recolhem quando não estiverem em uso. As caixas de armazenamento são uma ótima opção para organizar roupas, sapatos, livros e outros objetos, pois ajudam a manter tudo organizado e ao alcance das mãos”, expõe Luciana Patriarcha.

Incluir somente elementos do dia a dia na decoração evita a poluição do espaço (Imagem: PHOTOCREO Michal Bednarek | Shutterstock)

3. Alie estética e funcionalidade

Projetar espaços esteticamente bonitos está entre o desejo da maioria dos moradores, mas considerar a funcionalidade do ambiente durante o dia a dia é fundamental para evitar problemas com a decoração. “Devemos sempre entender as prioridades dos moradores e fazer ao máximo para incluir elementos que façam sentido no dia a dia e tornem o local mais agradável, pois o grande desafio de um apartamento compacto é que o morador não sinta uma sensação de sufocamento ou de coisas amontoadas umas sobre as outras. Ainda mais quando o morador passa o dia todo em casa, é necessário dar fluidez ao local”, considera a profissional.

Para montar espaços práticos e bonitos, a arquiteta indica: “Aplicar cores e texturas claras, buscar priorizar a ventilação, seja ela natural ou artificial, ter um local definido para cada item é muito importante para que as coisas não fiquem espalhadas e vire um caos completo com o tempo. Também é primordial utilizar itens decorativos como espelhos, plantas e móveis que tenham mais de uma função.”

4. Invista em móveis funcionais

Os móveis funcionais são elementos indispensáveis nos apartamentos pequenos, pois eles tornam o ambiente versátil e organizado. “Uma ótima opção é a TV giratória que atende tanto a sala quanto o dormitório. Outra opção para economizar espaço, é utilizar uma máquina de lavar de parede – além de lavar, ela também seca e ocupa pouquíssimo espaço”, diz a arquiteta.

Luciana Patriarcha também recomenda a aplicação de um tanque esculpido e torneira articulada. “O tanque esculpido é outra ideia que facilita a faxina do local como apoio e ocupa o espaço disponível. Por ser esculpido na pedra, ele pode ser feito sob medida, com a medida disponível no local. Além disso, para facilitar o dia a dia, podemos instalar uma torneira articulada, tornando muito simples e prático encher um balde, por exemplo.”

5. Utilize técnicas de iluminação

Para tornar o ambiente iluminado, a profissional lista algumas dicas quanto ao uso das cortinas. “Prefira cortinas leves que permitam que a luz natural ilumine o ambiente sem bloqueá-la completamente. É uma boa ideia utilizar tecidos translúcidos e cores claras para garantir que a luz seja filtrada de forma suave, no caso de precisar de um ambiente escuro para dormir pode utilizar uma cortina dupla, mesclando o blackout com voil”, expõe a arquiteta.

Conforme explica Luciana Patriarcha, outras técnicas também podem ajudar a iluminar os espaços, como: “Opte por cores claras nas paredes, elas refletem mais a luz natural, criando uma sensação de amplitude e luminosidade no ambiente. Na decoração, é uma boa opção instalar espelhos, eles criam uma sensação de profundidade e luminosidade no ambiente. Eles podem ser instalados em paredes opostas às janelas ou em locais estratégicos para maximizar a luz natural. Já para a iluminação artificial, as fitas de LED são ideais para criar uma claridade indireta e suave, como em prateleiras, armários e nichos”, finaliza a especialista.

Por Isabelle Rocha