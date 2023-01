5 dicas para acelerar o ganho de massa magra

Nutróloga revela estratégias para estimular o crescimento dos músculos

Ganhar massa muscular é um dos principais objetivos de quem pratica atividade física Imagem: Shutterstock

Dois dos principais objetivos das pessoas que praticam atividade física são perder gordura e definir os músculos. Para isso, muitos investem em ir à academia todos os dias e realizam dietas regradas. No entanto, apesar dos esforços, os resultados podem não surgir, porque existem outras variáveis importantes a serem consideradas para impulsionar o ganho de massa magra.

“Precisamos entender o que gera a hipertrofia (aumento do tamanho do músculo). Basicamente, precisamos estar atentos a 3 fatores: ter uma boa alimentação, comendo a quantidade certa de proteínas, dormir pelo menos 8 horas por dia e estimular bem os grupos musculares”, explica a médica nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia.

Para te ajudar a obter bons resultados e conquistar os músculos dos sonhos mais rapidamente, a médica lista algumas dicas, confira!

1. Insira proteínas na dieta

Quem pratica atividade física para ganhar massa magra certamente já ouviu falar que precisa inserir alimentos ricos em proteínas na dieta. “Isso é necessário, uma vez que os aminoácidos proporcionam o crescimento e a reparação de tecidos, e isso inclui a massa muscular. Esses nutrientes também atuam no metabolismo celular e na contração dos músculos”, afirma a nutróloga Marcella Garcez.

“Estudos mostram que, para um ganho focado em hipertrofia, devemos ingerir 1,5 g a 2 g de proteína por kg de peso corporal. Isso significa que, se você tem 80 kg, deve ingerir, no processo de hipertrofia, entre 120 g e 160 g de proteína. Para dar um exemplo, um filé de frango tem, em média, 30 g de proteína. Talvez você precise suplementar, mas consulte sempre um especialista. E não esqueça de incluir nessa conta as proteínas vegetais”, recomenda a especialista.

Alimentos ricos em proteínas para pessoas veganas

Com ferro e nitratos, o espinafre é uma boa opção vegana para aumentar o ganho de massa magra, visto que é rico em proteína, vitaminas e minerais. “Fonte de proteína vegetal, o espinafre contém boas quantidades de vitaminas K, vitamina C, vitamina E, ferro, fibras, cálcio e vitaminas do grupo B”, diz a médica.

“A ervilha também é uma boa fonte de proteína vegetal e ainda fornece muitas fibras. Com alta quantidade de aminoácidos essenciais, ideais para quem quer ganhar massa muscular, pois são necessários para a síntese proteica. A ervilha tem quantidades de aminoácidos essenciais comparáveis às proteínas de origem animal”, explica a profissional.

Precauções com o consumo de proteína

Cuidado com os excessos: proteína demais, além de ter efeito catabólico (de diminuição da massa muscular), ainda pode fazer mal para os rins. Quer uma dica? Tente calcular o consumo diário ou use aplicativos de contagem de calorias e macronutrientes, já que eles podem dar uma boa ideia de como está a sua rotina alimentar.

2. Invista em treinos com peso

Nas academias, o ideal é buscar exercícios que possam ser feitos com o máximo de peso (priorizando o movimento correto de exercício), buscando fazer a série até a falha, algo entre 8 e 12 movimentos. Também podemos contar com estratégias para quem treina com o peso do corpo: “no caso das flexões de braço e agachamentos, pode ser variado o estímulo, utilizando técnicas de ‘tempo’ e isometria, mantendo o músculo acionado por mais tempo”, explica a nutróloga.

Em vez de simplesmente agachar e voltar ao normal, tentar segurar nessa posição por 20, 30, 45 segundos ou 1 minuto pode ser mais eficiente. “Após o término do exercício, também há a necessidade da ingestão de carboidratos para a reposição de glicogênio muscular e hepático”, diz a médica. Vegetais também são importantes, porque contêm vitaminas e minerais, que ajudam na recuperação do organismo depois dos exercícios.

3. Durma bem

Você já deve ter ouvido seu professor de academia enfatizar que ‘é no descanso que o músculo cresce’. “Dormir as 8 horas por dia é indispensável”, explica a Dra. Marcella Garcez. “Além de ajudar a manter a massa magra e regenerar as fibras musculares, o nosso organismo precisa desse descanso reparador para melhorar a resposta imune”, acrescenta a médica.

Suplementos alimentares são aliados do ganho de massa magra e ajudam a suprir carência nutricional (Imagem: Shutterstock)

4. Utilize suplementos alimentares

De acordo com a médica, consumir suplementos alimentares pode potencializar o resultado do treino, mas alguns cuidados devem ser adotados. “O mais importante de tudo é saber que a suplementação não substitui a alimentação, ela serve justamente para complementar uma dieta. São preparações indicadas para complementar e adequar a dieta a uma nutrição que talvez esteja com uma carência de algum nutriente. Tem [a suplementação] como principais funções melhorar a performance de treino, aumentar a massa muscular, diminuir o percentual de gordura e diminuir a fadiga”, explica.

Benefícios dos suplementos

Com relação à ajuda dos suplementos, as substâncias atendem a três frentes importantes para a hipertrofia:

Contribuem para construção muscular, através da oferta de nutrientes; Colaboram para a performance durante o exercício, oferecendo melhores condições, como mais energia e instigação para se exercitar; Apoiam todo o processo, seja favorecendo o emagrecimento, melhorando a qualidade do sono, reduzindo a condição de estresse ou melhorando a imunidade.

“Em treinos normais, os suplementos permitem que o indivíduo execute treinos mais elaborados, com resultados mais rápidos e visíveis”, diz a Dra. Marcella. Há vários disponíveis, com opções de origem animal (Whey Protein e albumina), vegana (proteína da soja, do arroz e da ervilha) e associações importantes, como creatina monohidratada, que potencializa a reposição proteica, aumentando a massa muscular e a força.

5. Tratamentos com uso de tecnologia

Para quem quer ganhar ainda mais músculos em áreas que teimam em não crescer, a ajuda da tecnologia do T Sculptor pode ser uma saída. Trata-se de um procedimento que contribui para o enrijecimento, o fortalecimento e a hipertrofia muscular e que utiliza-se da tecnologia HIFEM (High-Intensity Focused Electromagnetic). Isso, por sua vez, permite ao paciente fazer um treino muito mais forte e pesado do que ele conseguiria na academia.

“A tecnologia não invasiva, ao entrar em contato com a pele, gera um campo eletromagnético focado de alta intensidade capaz de estimular o músculo por meio de contrações contínuas e intensas. São realizadas até 36 mil contrações em cada sessão de 30 minutos, proporcionando, assim, hipertrofia muscular com consequente aumento do volume da musculatura, redução de gordura devido à ampliação do gasto calórico e, dependendo do protocolo realizado, até mesmo aumento da força muscular”, explica o dermatologista Dr. Abdo Salomão Jr., membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Por Maria Claudia Amoroso