5 dicas para ajudar a superar o término de um relacionamento

Para se curar da dor de uma separação, é importante se agarrar a tudo que alivie o sentimento

Superar um término possui muitas fases Imagem: Yolya Ilyasova | Shutterstock

Todo fim de relacionamento, mesmo aqueles que finalizam de forma mais tranquila, causa desconforto e gasto de energia, seja para evitar lugares, pessoas ou somente o fato de explicar o que houve para as pessoas mais próximas. No ano passado, foram registrados 76,6 mil divórcios, um recorde na história brasileira, conforme o Colégio Notarial do Brasil (CNB). Logo, é notório que muitas pessoas tiveram que vivenciar as fases do luto depois do fim do relacionamento e buscar alternativas para superar a dor.

Na maioria das vezes, enfrentar esse término requer decisões mais extremistas, como bloquear o(a) ex-companheiro(a) das redes sociais, lidar com possíveis sentimentos ou, considerando os casamentos, a divisão de bens. “Tudo isso causa desgaste, e é preciso saber onde recarregar as energias”, explica Henri Fesa, especialista em relacionamentos e representante da Casa das Magias.

Etapas do luto pós-término

O luto após o término possui as seguintes etapas: negação, raiva, negociação, depressão e, por fim, a aceitação. Nesse processo todo, é importante se agarrar a tudo que possa diminuir o peso da dor. “É imprescindível entender que o orgulho vai retardar o processo de cura. Para chegar à aceitação, é preciso se desfazer de alguns pensamentos e crenças. Quanto mais rápido isso acontecer, melhor”, conclui Henri Fesa.

Diante disso, confira 5 dicas para ajudar a superar a dor do fim do relacionamento:

1. Faça terapia

Ter um profissional preparado para lidar e ajudar com os pensamentos, guiando e orientando para a melhor forma a se pensar, é um caminho necessário e compensador. Após o fim de uma relação, passar por terapia é, sem dúvidas, um auxílio gigantesco para a busca da aceitação e do amor-próprio.

2. Viaje

Conhecer uma cidade diferente e lidar com novas pessoas e novas experiências podem fazer com que o processo de aceitação chegue mais rápido. É importante estar aberto ao novo.

Estar entre amigos contribui para felicidade (Imagem: Shutterstock)

3. Reveja os amigos

Esse é clichê, mas continua funcionando como nunca, sobretudo em um momento tão delicado que é o da separação. Rever os amigos é uma forma de o nosso mecanismo corporal entender que a vida vai continuar e que não é o fim.

4. Limpeza espiritual

O serviço de limpeza espiritual bloqueia todas as energias negativas e faz com que a vida seja mais leve e próspera. É a chance da reconexão consigo mesmo.

5. Ouça músicas

Ouvir músicas, além de preservar a memória, estimula a criatividade, reduz os níveis de estresse e ajuda a combater a depressão. Especificamente nesse luto após o fim do relacionamento, vai fazer com que haja mais leveza, melhorando a qualidade do sono e aliviando a dor.

Por Kayro Almeida