5 dicas para aplicar o Feng Shui no banheiro e ter um ambiente protegido

Especialista ensina o que fazer para melhorar a vibração do ambiente

Banheiros perto do quarto podem causar insônia Imagem: Kalen Armstrong | Shutterstock

O Feng Shui tem o objetivo de intensificar ou ativar toda a energia vital do local, alimentando boas vibrações e eliminando os problemas que rondam o ambiente. Sabendo disso, é válido considerar que cada cômodo da nossa casa está relacionado a um aspecto específico da nossa vida.

No entanto, segundo Katrina Devilla, espiritualista da iQuilíbrio, a prática do Feng Shui no banheiro merece atenção, pois esse cômodo pode levar as boas energias embora. Isso acontece porque, segundo a arte milenar chinesa, esse cômodo é considerado “ladrão de energias”, justamente por recolher todas as impurezas que saem do nosso organismo, como a água dos banhos e da nossa higiene pessoal.

Zelo com o espaço

Um espaço equilibrado e harmonioso é um verdadeiro ímã de boa sorte e prosperidade em nossa vida. “E o banheiro, principalmente, deve ser tratado como um espaço especial, afinal é um dos cômodos mais íntimos de nossa casa”, diz. A especialista explica que, se houver um banheiro perto do quarto, problemas como insônia, ansiedade, noites mal dormidas e desinteresse sexual podem vir à tona.

No mesmo sentido, os relacionamentos também podem ser prejudicados: separação ou desgaste afetivo por parte de familiares podem ocorrer. Ainda, é possível que problemas interfiram nos estudos, no trabalho, nos negócios, prosperidade e dinheiro.

Uma reforma e até mesmo uma construção resolveriam o problema, mas infelizmente nem sempre é possível. Por isso, a espiritualista destaca 5 dicas simples. Veja:

1. Porta do banheiro sempre fechada

Ao praticar o Feng Shui no banheiro, alguns cuidados são muito importantes e até conhecidos como “cura”. O primeiro passo é deixar a porta fechada para que o banheiro não absorva e jogue fora as energias da casa.

2. Limpeza, ordem e ventilação

Diferentemente da porta, a janela do banheiro deve ficar aberta para a entrada de ventilação. O local deve estar sempre bem limpo e arejado, sobretudo porque é um ambiente comum da família. Você pode organizar o banheiro e contar com cestos organizadores, separando objetos por categorias. Contudo, lembre-se, sem excesso: tenha apenas o que usa no dia a dia.

O cuidado com o banheiro pode melhorar as vibrações do dia a dia (Imagem: lana_m | ShutterStock)

3. Escolha as plantas certas

Além de deixarem o ambiente mais acolhedor, as plantas são consideradas fontes de energias benéficas. Porém, Katrina alerta que é necessário considerar se o banheiro tem ou não ventilação e luz natural para escolha das plantas, já que elas precisam estar sempre saudáveis. “Avenca, jiboia e bambu-da-sorte são algumas boas opções para o ambiente”.

4. Decoração e localização

A localização do banheiro e os elementos também são importantes. “Utilize decoração em madeira ou metal para anular as energias ruins se o banheiro estiver no nordeste ou sudoeste. Estando ao leste da casa, aproveite os raios solares da manhã para trazer boas vibrações e limpar um pouco as energias do local. Porém, se o banheiro estiver situado no noroeste e oeste, é importante utilizar flores e plantas (energia yang) em tons de amarelo ou terrosos para auxiliar contra a saída das energias. Caso esteja no sul, utilize tons terrosos, nudes e rosa vintage. Por fim, se estiver no norte, opte por azul e preto” comenta a profissional.

5. Conserte os vazamentos

Por fim, a espiritualista da iQuilíbro orienta se certificar de que não há azulejos quebrados ou vazamentos de água. “Pendure no teto uma esfera facetada, um geodo ou uma bola de cristal para absorver a energia negativa”, conclui.

Por Júlia Vitorazzo