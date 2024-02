5 dicas para construir uma carreira de liderança

Especialista explica o que é preciso para alcançar cargos de gestão

Planejamento é necessário para alcançar cargos de gestão Imagem: Freepik | Freepik

No contexto do planejamento executivo de carreira é comum as pessoas pensarem no desejo de atingir posições de destaque, como diretor ou C-elevel, em uma organização. No entanto, muitas vezes, esse desejo não é acompanhado por uma estratégia clara.

O primeiro passo essencial é a elaboração de um planejamento bem estruturado. Segundo a especialista em carreira Patricia Y. Agopian, não basta ter ambições, é necessário entender o que é requerido para alcançá-las. E identificar com clareza os objetivos desejados com o grande sonho de carreira.

“O planejamento deve ser adaptado à realidade atual, levando em conta o ponto de partida e as possibilidades viáveis. A partir daí, é importante compreender sua postura e impacto em relação à empresa e no cenário profissional. Se posicionar de maneira executiva é demonstrar seu valor real, indo além dos resultados superficiais, mostrar capacidade de conduzir equipes para conquistas significativas”, explica.

Etapas para alcançar a liderança

O processo de alcançar cargos de liderança é dividido em etapas, representando degraus de uma escada de sucesso. Começando de uma posição inicial, o profissional estabelece metas intermediárias para se tornar um analista sênior ou líder. Posteriormente, o foco se volta a uma liderança executiva, ou seja, a gestão de outras lideranças.

Patricia explica que é crucial entender que esse planejamento não é apenas um conjunto de metas, mas também envolve um elemento temporal. Definir prazos e etapas, ajuda a ajustar a expectativa e gerenciar a ansiedade, entendendo que cada passo exige preparação e tempo.

“Essa clareza de trajetória permite ao indivíduo direcionar seus esforços e recursos de maneira eficaz. No entanto, é fundamental reconhecer que a jornada requer desenvolvimento contínuo de habilidades. Conforme se avança na carreira, as competências necessárias evoluem”, pontua.

Alcançando a liderança

A seguir, Patricia Y. Agopian elenca 5 dicas para quem busca alcançar cargos de liderança. Confira!

1. A liderança não é individual

Segundo a profissional, aqueles que buscam uma carreira de sucesso precisam saber quais habilidades serão necessárias à medida que avançam em suas trajetórias. A jornada de um profissional em direção a uma posição de liderança requer uma metamorfose no modo de pensar e agir.

Patricia Y. Agopian diz que não se trata mais apenas de se destacar individualmente, mas de orientar e desenvolver colegas, aproximar-se de outros líderes superiores e adquirir habilidades estratégicas como influência e visão holística sobre o negócio.

2. Conheça os primeiros passos

A evolução da visão corporativa é superimportante. Começa-se por entender a área de atuação, expandindo-se para compreender o funcionamento da empresa na totalidade. Essa ampliação de perspectiva contribui para a transformação do papel do profissional ao longo do tempo. É por isso que se diz que um diretor deve ter conhecimento não apenas de sua área, mas da organização toda.

Compreender a sua identidade profissional é um diferencial Imagem: ArthurHidden | Freepik

3. Tenha autoconhecimento

Outro ponto que a aceleradora de carreira ressalta é compreender a própria identidade profissional e a percepção que os outros têm de nós é um diferencial. O amadurecimento corporativo envolve o desenvolvimento da inteligência emocional corporativa, permitindo a adaptação a novas verdades e a compreensão de como se apresentar e comunicar eficazmente em diferentes contextos.

4. Foque no networking

Para Patrícia, a estratégia de networking também é um componente que precisa ser levado em consideração. Romper a bolha do convívio com colegas do mesmo nível, permite o enriquecimento por meio de interações desafiadoras com indivíduos de diversas áreas e posições. Isso contribui para o crescimento pessoal e profissional, mesmo que seja um processo desafiador.

5. Construa o seu plano de carreira

Segundo a especialista, a construção de um plano de carreira envolve indicadores de sucesso para que o profissional consiga avaliar seu progresso e fazer ajuste ao longo do caminho, se necessário. “Estabeleça metas específicas e mensuráveis, dividindo o seu plano em etapas alcançáveis com objetivos de curto, médio e longo prazo. Busque se aprimorar constantemente por meio de educação contínua, workshops e networking. Além disso, mantenha uma mentalidade flexível”, finaliza Patricia Y. Agopian.

Por Beatriz de Mello