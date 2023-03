5 dicas para controlar a ansiedade no trabalho

Veja hábitos que vão te ajudar a se sentir melhor no ambiente profissional

Atente-se aos sinais e busque por ajuda profissional Dean Drobot | Shutterstock

A ansiedade é uma reação natural do corpo, mas, no ambiente de trabalho, ela pode atrapalhar o seu desempenho e a execução de tarefas do dia a dia. Por isso, o psicólogo César A. S. Borella listou uma série de dicas para te ajudar a ter uma rotina de trabalho mais tranquila.

Contudo, antes, lembre-se que a ansiedade é caracterizada como um problema de saúde quando gera preocupação exagerada e contínua. Caso sinta que está deixando de fazer alguma atividade por causa dela, não hesite em procurar auxílio médico.

Organize-se

A falta de organização e planejamento faz com que você se sinta perdido e sem saber o que fazer. Crie uma agenda com todas as suas tarefas e obrigações, organizando-as por ordem de prioridade. Isso vai evitar que você se esqueça das coisas e dará sensação de controle.

Não deixe as tarefas para última hora

Evite ficar empurrando as coisas para depois. Pessoas ansiosas costumam ter concentração baixa, por isso não conseguem fazer coisas que tenham prazo curto. O ideal é que comece uma tarefa logo que lhe foi passada.

Do mesmo modo, mude o hábito de sair de casa em cima da hora para suas obrigações, assim você não precisará encarar o caos do transporte público ou trânsito lento, coisas que só fazem piorar a ansiedade.

Tenha um plano de vida

A falta de perspectiva é uma grande geradora de ansiedade no trabalho. Logo, é importante que você tenha sonhos e sempre um plano para sair dessa situação. Seu objetivo pode ser mudar de emprego, abrir seu próprio negócio, passar em concurso público etc.

Um ambiente acolhedor e confortável ajuda a diminuir a tensão que o trabalho pode acarretar (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

Crie um ambiente acolhedor

Crie um espaço para você. Um ambiente acolhedor e confortável ajuda a diminuir a tensão que o trabalho pode acarretar. Imagens e coisas familiares que lhe sejam agradáveis fazem com que o espaço de trabalho pareça menos hostil e amedrontador. Se possível, decore o seu local de trabalho com imagens agradáveis e até com foto de pessoas de que você goste.

Tire um tempo para relaxar

Nas empresas, devem existir momentos que sirvam para diminuir a tensão, por isso você tem seu horário de almoço e pausa para o café. Sem esses momentos de folga, as pessoas começam a produzir menos. Aproveite esses espaços para fazer alguns exercícios de relaxamento ou jogar conversa fora com os colegas de trabalho.