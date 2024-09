5 dicas para cozinhar carnes de maneira segura

Ao invés de lavar a proteína, é essencial adotar cuidados para evitar riscos à saúde

Lavar carnes pode espalhar patógenos e aumentar o risco de contaminação Imagem: New Africa | Shutterstock

Muitas pessoas ainda têm o hábito de lavar carne antes de preparar as receitas. Contudo, essa prática, além de ineficaz, pode ser perigosa por diversas razões. O contato da proteína com a água, em vez de prevenir doenças, acaba espalhando microrganismos nocivos à saúde.

A Salmonella, por exemplo, geralmente presente no frango, causa diarreia. Já a Campylobacter, além de diarreia, desencadeia doenças autoimunes. Carnes cruas ou malcozidas podem conter Escherichia coli, enquanto a Vibrio cholerae pode ser encontrada em frutos do mar, ambas causando sintomas como dor abdominal, inchaço, náuseas, vômitos, diarreia e, em alguns casos, febre.

Para evitar a contaminação durante o preparo dos alimentos, é essencial manter a higienização do ambiente em que eles são manuseados. A nutricionista Jéssica Benazzi, da rede de restaurantes Divino Fogão, detalha orientações para cozinhar de maneira mais segura. Confira a seguir!

1. Risco de contaminação cruzada

Ao lavar as carnes, bactérias como Salmonella ou Escherichia coli podem ser transferidas para outros alimentos ou superfícies. A ação aumenta o risco de contaminação cruzada, pois ao utilizar a água, respingos podem ser espalhados em diferentes superfícies, utensílios e alimentos.

A lavagem não remove bactérias, mas o cozimento em temperatura adequada as elimina Imagem: New Africa | Shutterstock

2. Ineficácia na remoção de bactérias

A lavagem não elimina as bactérias da carne. Na verdade, a água não é capaz de remover completamente os microrganismos. Já o calor durante o cozimento se trata da maneira mais eficaz de matar bactérias e outros patógenos. Neste caso, a principal forma de garantir a segurança alimentar é cozinhar a carne a temperaturas internas adequadas.

3. Mantenha a cozinha limpa

Certifique-se de que superfícies, utensílios e mãos estejam limpos e desinfetados. Isso evita que você possa contaminar os alimentos manipulados naquele espaço utilizado. Para manter os locais e objetos higienizados, utilize detergente e panos.

4. Cozinhe a carne adequadamente

Use um termômetro de alimentos para atingir a temperatura interna recomendada. Algumas doenças são transmitidas devido a carnes cruas ou malcozidas. Com o uso do equipamento, é possível obter o ponto certo no meio da proteína.

5. Separe os alimentos

Evite a contaminação cruzada mantendo carnes cruas separadas de outros alimentos e usando utensílios diferentes para proteína e outros ingredientes. Ou seja, não utilize a mesma faca ou tábua usada anteriormente para cortar legumes ou verduras.

Por Caroline Souza