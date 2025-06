5 dicas para customizar o look da festa junina

Veja como transformar roupas básicas em produções criativas e cheias de personalidade

É possível transformar peças do guarda-roupa em trajes de festa junina Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock

As festas juninas são celebrações tradicionais repletas de cores, danças e comidas típicas. Uma tendência crescente é a personalização de roupas para essas festividades, permitindo que cada um expresse sua individualidade de forma criativa e sustentável.

“Personalizar suas próprias roupas é uma forma de expressar criatividade, economizar e ainda valorizar a tradição das festas de São João”, explica Evandro de Macedo, especialista em costura e customização da rede Tem Jeito.

Abaixo, o profissional compartilha dicas práticas para transformar peças simples do seu guarda-roupa em trajes juninos únicos e cheios de estilo. Confira!

1. Transforme camisas com aplicações temáticas

Aquela camisa básica pode ganhar vida nova com aplicações de tecidos coloridos em formatos de bandeirinhas ou balões, símbolos clássicos das festas juninas. “Costurar pequenos retalhos em padrões xadrez ou florais nos ombros ou bolsos adiciona um charme especial à peça”, sugere Evandro de Macedo.

2. Renove saias com babados e rendas

Uma saia simples pode se transformar em uma peça central do seu look junino. “Adicionar camadas de babados ou fitas de renda na barra da saia confere volume e um toque festivo. Escolha cores vibrantes para destacar ainda mais”, recomenda o especialista.

A aplicação de patches de tecidos coloridos na calça deixo o look mais divertido Imagem: Pedro Ignacio | Shutterstock

3. Personalize calças jeans com patches coloridos

Para quem prefere usar calças, a dica é aplicar patches de tecidos coloridos ou estampados nos joelhos ou bolsos. “Essa técnica não só dá um ar despojado e moderno, mas também reforça a tendência do upcycling, promovendo a sustentabilidade na moda”, destaca Evandro de Macedo.

4. Acessórios feitos à mão para completar o visual

Além das roupas, os acessórios desempenham um papel importante no look junino. “Faixas de cabelo com flores artificiais, colares de fitas coloridas e pulseiras de miçangas são fáceis de fazer e adicionam um toque pessoal e artesanal ao visual”, sugere o especialista.

5. Customize o chapéu de palha tradicional

O chapéu de palha é um ícone das festas juninas. “Decore-o com fitas, tecidos e flores para torná-lo único. Essa personalização simples transforma o acessório em um destaque do traje”, aconselha Evandro de Macedo.

Por Michelly Soares