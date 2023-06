5 dicas para deixar as suas apresentações memoráveis

Fonoaudióloga ensina técnicas para se comunicar de forma eficaz no ambiente virtual e transmitir confiança

Confira técnicas para tornar suas apresentações mais profissionais Imagem: undrey | Shutterstock

Em um cenário global altamente conectado, as apresentações virtuais ganharam um papel essencial em nossa vida acadêmica e profissional. Seja em reuniões com clientes, entrevistas de emprego, palestras ou transmissões ao vivo em plataformas de mídia social, a capacidade de se comunicar de forma eficaz no ambiente virtual se tornou uma habilidade indispensável.

No entanto, mesmo profissionais experientes podem cometer erros de comunicação que podem impactar negativamente sua credibilidade e eficácia. É fundamental estar atento a essas questões para garantir o máximo impacto e sucesso em suas apresentações virtuais.

“Saber como se portar, como falar, para onde olhar e de que maneira organizar as ideias mostra profissionalismo, competência e credibilidade. Dessa forma ganhamos o prestígio e a confiança do ouvinte”, relata Fernanda de Morais, Fonoaudióloga Mentora e Especialista em Comunicação e Oratória.

Pense em uma abertura impactante

De acordo com a especialista, é extremamente importante saber o que falar na hora da apresentação. “Pense em uma abertura que desperte o interesse dos ouvintes, como uma pergunta contextualizada sobre o assunto a ser abordado. Durante a apresentação, seja objetivo, evitando falar demais e desviando de assuntos que não são pertinentes. Na conclusão, faça um resumo dos principais pontos abordados e coloque-se à disposição para esclarecer dúvidas”.

Inúmeras estratégias podem ser utilizadas para manter os ouvintes atentos ao que você está falando. Fernanda explica que um dos métodos para retomar a atenção de todos é mencionar o nome de um dos participantes, trazendo um comentário relacionado a ele. “Por outro lado, variar a entonação da voz, utilizando tons agudos e graves, ajuda a evitar monotonia e torna a apresentação mais envolvente”.

Torne a fala acessível

Além disso, fique atento para não utilizar muitas palavras técnicas e falar de forma difícil. “Elimine excesso de exemplos e histórias desnecessárias. Concentre-se no que realmente importa para o contexto da apresentação”, alega a fonoaudióloga.

Uma apresentação virtual impactante requer atenção a diversos aspectos para garantir uma comunicação eficaz. Evitar certos erros comuns é fundamental para transmitir confiança e causar uma boa impressão.

Confira 5 dicas da especialista!

Teste as ferramentas com antecedência para gerar mais segurança (Imagem: user14699452 | ShutterStock)

1. Abra a câmera

Manter a câmera fechada durante uma apresentação virtual pode prejudicar a comunicação, já que 93% da nossa comunicação é não-verbal. Ao abrir a câmera, seu interlocutor poderá observar suas expressões faciais e seus movimentos, tornando sua exposição mais confiável.

2. Teste o áudio antecipadamente

Antes de iniciar a apresentação, preciso testar o áudio para garantir que todos possam ouvi-lo claramente. Os primeiros segundos são cruciais para captar a atenção das pessoas e causar uma boa impressão. Começar com a pergunta “está me ouvindo bem?” pode prejudicar a sua imagem profissional.

3. Prepare o ambiente

O cenário em que você realiza a apresentação é mais importante que a roupa que está usando, pois pode transmitir uma mensagem sobre você e sua organização. Evite distrações visuais, como móveis desorganizados ou objetos pessoais chamativos. Se você não tem um escritório, dê preferência a um fundo branco e claro, ou utilize recursos virtuais de fundo para manter o foco na sua mensagem.

4. Vista-se de maneira profissional

Mesmo em uma apresentação virtual, vista-se de forma adequada e profissional. Evite roupas informais, como pijamas, roupão e camisas de time. Lembre-se de que sua aparência é um sinal de respeito aos outros e contribui para a imagem que você transmite, tanto pessoal quanto da empresa.

5. Utilize a linguagem corporal a seu favor

A linguagem corporal desempenha um papel importante na comunicação. Evite posturas que transmitam cansaço ou desinteresse, como apoiar a cabeça nas mãos. Isso traz informações que vão muito além das palavras, como: “estou sem vontade de estar aqui”, “que reunião chata”, “o que você está falando está me causando tédio”. Mantenha uma postura ereta e demonstre interesse e engajamento durante a apresentação.

Por fim, Fernanda indica que é essencial preparar-se antecipadamente. “Em uma ordem que faça sentido, anote os principais pontos que você vai tratar e pense bem em como iniciar e encerrar. Personalize cada momento ao seu ouvinte, levando em consideração seus interesses e necessidades”, conclui.

Com essas dicas, você estará mais preparado para se destacar em suas reuniões e apresentações virtuais.

Por Lais Fiocchi