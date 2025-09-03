5 dicas para deixar o home office mais funcional e acolhedor

O ambiente organizado otimiza o desempenho e garante o bem-estar mental durante a jornada de trabalho

É essencial criar um ambiente que favoreça a produtividade e o bem-estar Imagem: New Africa | Shutterstock

O home office passou a fazer parte da realidade de muitos profissionais e, para que essa forma de trabalho seja de fato produtiva, é essencial que o ambiente esteja adequado. Um espaço bem organizado, confortável e equilibrado favorece a concentração, ajuda a reduzir o estresse e potencializa o desempenho ao longo da jornada. Segundo a Fundação Instituto de Administração (FIA), aproximadamente 40% das empresas no Brasil mantiveram o modelo remoto ou híbrido de forma permanente após a pandemia da covid-19.

“Um ambiente bem-organizado facilita a execução das tarefas, evita improvisos e reduz perdas de concentração e tempo. Com uma decoração pensada com cuidado, não estamos apenas o embelezando, mas criando um espaço de pertencimento e conforto, estimulando a concentração e a criatividade”, comenta o psiquiatra Alexandre Valverde.

Érica Lima, CMO da MadeiraMadeira, ecossistema de produtos e serviços para a casa, reforça ainda que deixar a casa com um ar mais aconchegante é a chave para trazer uma maior qualidade de vida. “A casa é uma extensão do que somos. A partir do momento em que cuidamos dela, estamos cuidando da nossa saúde e implementando práticas de bem-estar. Quando inserimos o trabalho em nosso ambiente pessoal, é fundamental adaptarmos o lugar para seguirmos com um estilo de vida harmônico”, complementa.

Para contribuir com esse processo, Érica Lima e Alexandre Valverde uniram suas experiências para sugerir maneiras de transformar a casa em um ambiente mais acolhedor, funcional e harmonioso para o home office. Confira!

1. Espaço organizado e mente mais clara

Manter o espaço de trabalho organizado é fundamental para manter a produtividade Imagem: Followtheflow | Shutterstock

A organização tem um papel fundamental no processo de concentração e produtividade. Investir em itens organizadores pode fazer toda a diferença na rotina: caixas decorativas, cestos de tecido ou palha, nichos e bandejas facilitam a categorização de objetos e reduzem a sensação de bagunça.

Esses recursos são ideais para guardar documentos, acessórios de escritório, cabos e miudezas que costumam se acumular. Quando bem integrados à decoração, esses elementos ajudam a compor um ambiente mais leve, prático e harmonioso — perfeito para quem precisa de foco no dia a dia.

A especialista da MadeiraMadeira também recomenda apostar na utilização de móveis multifuncionais, como móveis modulares, caixas organizadoras e cesto organizador para manter tudo em ordem, sem comprometer o estilo e o espaço do ambiente.

2. Decoração afetiva e personalizada

Segundo o psiquiatra, o uso de elementos afetivos também ajuda a trazer identidade ao ambiente. “Contar com itens que contam a nossa história, sejam aqueles que remetem a lembranças da infância ou até mesmo objetivos colecionáveis, ajudando a trazer mais conforto, é algo essencial para manter a mente atenta e criativa”, comenta.

Para isso, Érica Lima sugere adquirir porta-retratos para guardar registros de momentos memoráveis, puff baú para guardar os itens com valor sentimental e prateleiras para fazer um “cantinho das memórias” para colocar algumas dessas lembranças à vista.

3. Divida os ambientes em espaço pessoal e profissional

Mesmo em ambientes pequenos é possível investir em áreas específicas para cada atividade, o que ajuda o cérebro a entender qual é o momento de descanso e o de trabalho. “Quando misturamos demais o pessoal e o profissional, acabamos perdendo o foco nas nossas atividades e perdendo muito tempo nisso. Isso acaba gerando atrasos desnecessários, desgaste e até mesmo impactando o resultado final na nossa entrega”, afirma o especialista em saúde mental.

Pensando nisso, Érica Lima sugere investir na compra de itens como biombos desmontáveis, divisor de ambientes modulares e até em estantes abertas. “Peças como essas são uma ótima opção para dividir o ambiente e, ainda, manter a organização em dia e trazer um ar mais pessoal para o ambiente”, comenta.

4. Luz e cor fazem a diferença

A luz e a iluminação do espaço de trabalho podem influenciar na rotina Imagem: Followtheflow | Shutterstock

A iluminação e a pintura têm um papel fundamental para ajudar a trazer mais produtividade para o dia a dia. “Se você está procurando por mais energia e engajamento durante a atividade, a luz branca é a melhor opção. Agora, se está desejando desacelerar, opções mais amareladas e indiretas podem ser a saída. O mesmo acontece com as cores. Se você passa muito tempo no ambiente, o ideal é optar pelas mais escuras, mais sóbrias, para elas serem menos estimulantes, por exemplo”, recomenda o psiquiatra.

Quando for decorar a sua casa, a especialista da MadeiraMadeira recomenda apostar em luminárias de mesa articuladas e até mesmo cortinas leves que permitem a entrada suave de luz natural e criam uma atmosfera acolhedora e agradável para o cômodo.

5. Aposte no verde

Alexandre Valverde aponta que a presença de itens que remetem à natureza pode agregar mais equilíbrio ao espaço. “Além de todo o contexto decorativo, as plantas também ajudam a reduzir o estresse, regulando o emocional e melhorando até mesmo a qualidade de vida dos moradores”, diz.

Para aqueles que estão buscando trazer o verde para a sua casa, Érica Lima sugere apostar no uso de vasos decorativos de plantas e prateleiras de madeira, que também reforçam a estética biofílica.

Por Sara Oliveira