5 dicas para deixar sua casa aconchegante no inverno

Especialistas compartilham truques para tornar o ambiente confortável de maneira simples

Cobertores na sala de estar são uma forma de decoração e conforto Imagem: New Africa | ShutterStock

Com temperaturas baixas, dias nublados e chuvosos, muitos brasileiros, acostumados com o clima tropical, optam por passar mais tempo em casa durante o inverno. Nesse período, a busca por conforto aumenta. Por isso, profissionais especializados em decoração, engenharia e paisagismo reuniram as melhores dicas para transformar sua casa em um refúgio aconchegante. Confira!

1. Mantas e cobertores

A arquiteta Juliana Barros aconselha levar os cobertores para a sala. “As mantas de tricô ou até mesmo as felpudas são super quentinhas, além de ser necessária só uma para se cobrir no sofá enquanto está assistindo a algum filme no fim de tarde ou recebendo os amigos que buscam se aquecer, é uma opção super em conta para quem quer ter um apartamento, uma casa mais acolhedora na época mais fria do ano”, diz.

2. Iluminação adequada

A iluminação desempenha um papel fundamental na criação de um ambiente acolhedor. Conforme o engenheiro Pedro Pugliese, da Help Reformas, as luzes amarelas e as alaranjadas, que são tons quentes, têm o poder de proporcionar uma sensação maior de relaxamento. Além disso, elas criam uma atmosfera de acolhimento e tranquilidade. Por outro lado, as luzes brancas, normalmente recomendadas para espaços como cozinha, banheiro e lavanderia, podem gerar desconforto e até mesmo dores de cabeça.

Plantas que exigem menos cuidados são uma boa opção para o período de frio (Imagem: Followtheflow | ShutterStock)

3. Plantas sem necessidade de manutenção constante

Para decoração, as plantas secas e desidratadas são as mais recomendadas para a decoração durante o inverno. “Já que não possuem a necessidade de uma manutenção constante, por conta disso são ótimas opções para quem não tem tempo nem conhecimento para cuidar das plantas que geralmente pedem por grande atenção nesse clima. Essas plantas já estão desidratadas, então não precisam de regas, por exemplo. O único cuidado necessário é que não fiquem expostas ao sol, isso faz com que elas percam suas cores”, indica a paisagista Rayra Lira.

A especialista recomenda as plantas capim dos pampas, latânia, cortaderia e antúrios para deixar o local mais acolhedor e economizar. Rayra aconselha colocar as plantas dentro de vasos que fiquem em cantinhos, como perto de mesas e aparadores.

4. Montar um cantinho do café

“Um cantinho do café também é uma ótima opção. Coloque sua cafeteira dentro de um nicho ou de uma prateleira, seja no buffet que você tenha em casa ou até mesmo em algum aparador. É uma bebida de que faz com que as pessoas se aproximem, e aí a sensação de aconchego acontece. Essa ideia é ótima para ocasiões de reuniões com amigos e a família”, indica Juliana.

5. Vedar frestas em janelas

O engenheiro Victor Henriques, também da Help Reformas sugere o uso de fitas adesivas especiais para vedar frestas em janelas e portas, especialmente nos quartos e na sala. Ao aplicar essas fitas, impede-se a saída do calor acumulado durante o dia. “Muitas pessoas acabam optando por comprar aquecedores portáteis para enfrentar o frio, mas o uso da fita adesiva é uma opção mais econômica, que não resulta em um aumento excessivo na conta de luz”, conclui.

Por Beatriz de Mello